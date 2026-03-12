دمياط تستضيف الملتقى التدريبي الأول للمشرفين والمدربين الماليين بالهيئات الشبابية

استضافت مديرية الشباب والرياضة بدمياط فعاليات الملتقى التدريبي الأول للمشرفين والمدربين الماليين، وذلك تحت رعاية الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط برئاسة الدكتور محمد فوزي، وبحضور قيادات المديرية وممثلين من المديرية المالية بالمحافظة.

يأتي تنفيذ الملتقى ضمن خطة الوزارة التي تنفذها الإدارة المركزية للرقابة والمعايير من خلال الإدارة العامة لتطوير المعايير، حيث يستهدف الملتقى المديرين الماليين بالهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، ويتم تنظيمه بكل محافظة على حدة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المديرين الماليين، والعمل على تطوير الأداء المالي والإداري ورفع كفاءة العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية.

وشهد الملتقى مشاركة المشرفين والمدربين الماليين بالهيئات الشبابية والرياضية إلى جانب الإدارات الفرعية بالمحافظة، في إطار تعزيز تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المالي بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية في إدارة الموارد.

ويهدف الملتقى إلى تنمية المهارات المالية والإدارية للعاملين، والتعريف بالتشريعات والقوانين المنظمة للعمل المالي داخل الهيئات الشبابية والرياضية، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي وحسن إدارة الموارد.

وتضمن البرنامج التدريبي عددا من الجلسات المتخصصة التي تناولت محاور هامة، من بينها تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحة المخازن الحكومية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العملية والحلول التطبيقية، مع إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية.