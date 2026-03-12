قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
محافظات

دمياط تستضيف الملتقى التدريبي الأول للمشرفين والمدربين الماليين بالهيئات الشبابية

زينب الزغبي

استضافت مديرية الشباب والرياضة بدمياط فعاليات الملتقى التدريبي الأول للمشرفين والمدربين الماليين، وذلك تحت رعاية الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط برئاسة الدكتور محمد فوزي، وبحضور قيادات المديرية وممثلين من المديرية المالية بالمحافظة.

يأتي تنفيذ الملتقى ضمن خطة الوزارة التي تنفذها الإدارة المركزية للرقابة والمعايير من خلال الإدارة العامة لتطوير المعايير، حيث يستهدف الملتقى المديرين الماليين بالهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، ويتم تنظيمه بكل محافظة على حدة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المديرين الماليين، والعمل على تطوير الأداء المالي والإداري ورفع كفاءة العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية.

وشهد الملتقى مشاركة المشرفين والمدربين الماليين بالهيئات الشبابية والرياضية إلى جانب الإدارات الفرعية بالمحافظة، في إطار تعزيز تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المالي بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية في إدارة الموارد.

ويهدف الملتقى إلى تنمية المهارات المالية والإدارية للعاملين، والتعريف بالتشريعات والقوانين المنظمة للعمل المالي داخل الهيئات الشبابية والرياضية، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي وحسن إدارة الموارد.

وتضمن البرنامج التدريبي عددا من الجلسات المتخصصة التي تناولت محاور هامة، من بينها تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحة المخازن الحكومية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العملية والحلول التطبيقية، مع إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله | بالأسماء

ماذا يجب على من فاتته صلاة أو نسيها

ماذا يجب على من فاتته صلاة أو نسيها؟ الأزهر للفتوى يوضح

موضوع خطبة الجمعة غدا

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان «منزلة الشهيد».. وتخصص الجزء الثاني لوداع رمضان

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

