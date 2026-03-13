قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أعتقد أن بوتين يُساعد إيران قليلاً
400 جنيه زيادة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026 ورابط الاستعلام
مفاجأة.. لماذا سحبت روسيا موظفيها من محطة بوشهر النووية في إيران؟
نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه
بعد تقييد مسن.. التضامن تقرر إغلاق دار رعاية بمصر الجديدة وإحالة القائمين عليها للنيابة
معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد
مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم
وزيرا الداخلية والدفاع وقادة القوات المسلحة يشهدون حفل إفطار الشرطة | فيديو
إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 13 مارس 2026 داخل أسواق الصاغة، بعد موجة من التحركات المحدودة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، حيث انخفض سعر الذهب مقارنة بآخر تحديث للأسعار.

وبحسب آخر تحديثات الأسعار، سجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في سوق الصاغة، نحو 7480 جنيهًا للبيع و7430 جنيهًا للشراء، بعد أن تراجع بنحو 40 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث سابق في الأسعار.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تراجع سعر الجنيه الذهب 

كما تراجع سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية بنحو 320 جنيهًا، في ظل التحركات المحدودة التي تشهدها أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة الحالية.

كم سجل سعر الذهب اليوم في مصر؟

بلغ سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في الأسواق، نحو 8548.5 جنيه للبيع و8491.5 جنيه للشراء خلال التعاملات المسائية.

أما سعر الذهب عيار 22 فقد سجل في محال الصاغة نحو 7836 جنيهًا للبيع و7784 جنيهًا للشراء.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة نحو 7480 جنيهًا للبيع و7430 جنيهًا للشراء، بعد التراجع الطفيف الذي شهدته الأسعار مقارنة بآخر تحديث.

وبالنسبة إلى سعر الذهب عيار 18 فقد بلغ داخل أسواق الصاغة نحو 6411.5 جنيه للبيع و6368.5 جنيه للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة حالة من التراجع الطفيف، حيث بلغ نحو 59840 جنيهًا للبيع و59440 جنيهًا للشراء، بعد انخفاض قيمته بنحو 320 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث للأسعار.

ويعد الجنيه الذهب من أكثر أشكال الاستثمار في الذهب انتشارًا بين المواطنين، نظرًا لسهولة تداوله واحتفاظه بقيمته مع مرور الوقت.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار أوقية الذهب نحو 5100.5 دولار للبيع و5100 دولار للشراء، حيث تتحرك الأسعار في نطاقات ضيقة نسبيًا نتيجة حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتؤثر حركة الأسعار العالمية بشكل مباشر على سعر الذهب في السوق ، نظرًا لارتباط السوق المصري بالبورصات العالمية للمعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 مارس 2026

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال التعاملات المسائية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 8548.5 جنيه للبيع – 8491.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22: 7836 جنيهًا للبيع – 7784 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 7480 جنيهًا للبيع – 7430 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 6411.5 جنيه للبيع – 6368.5 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب: 59840 جنيهًا للبيع – 59440 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب عالميًا: 5100.5 دولار للبيع – 5100 دولار للشراء

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة في مصر بين 150 و300 جنيه للقطعة في المتوسط، وقد يختلف السعر من محل إلى آخر حسب نوع المشغولات الذهبية.

كما تختلف قيمة المصنعية وفقًا لعدة عوامل، من بينها نوع عيار الذهب، والمحافظة التي يتم فيها البيع، بالإضافة إلى سياسات التسعير لدى كل تاجر.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

العوامل المؤثرة في سعر الذهب

يتأثر سعر الذهب في السوق بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها تحركات الأسعار في البورصة العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر الدولار أمام الجنيه، ومستويات الفائدة، وكذلك التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

كما تلعب الأحداث الجيوسياسية دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون عادة إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وفي ظل هذه المتغيرات، يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تحركات أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على أسعار المعدن النفيس في السوق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عمرو الدردير

تعليق ساخر للدردير عن مواجهة الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

مواجهة حزب الله بـ QR.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات في جنوب لبنان

وزير الخارجية و كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

وزير الخارجية يجري اتصالا بمستشار ترامب لبحث تطورات الأوضاع في لبنان

صواريخ بالستية

استنفار في الإمارات.. اعتراض صواريخ بالستية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

بالصور

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد