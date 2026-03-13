نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 13 مارس 2026 داخل أسواق الصاغة، بعد موجة من التحركات المحدودة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، حيث انخفض سعر الذهب مقارنة بآخر تحديث للأسعار.

وبحسب آخر تحديثات الأسعار، سجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في سوق الصاغة، نحو 7480 جنيهًا للبيع و7430 جنيهًا للشراء، بعد أن تراجع بنحو 40 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث سابق في الأسعار.





تراجع سعر الجنيه الذهب

كما تراجع سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية بنحو 320 جنيهًا، في ظل التحركات المحدودة التي تشهدها أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة الحالية.

كم سجل سعر الذهب اليوم في مصر؟

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويعد الجنيه الذهب من أكثر أشكال الاستثمار في الذهب انتشارًا بين المواطنين، نظرًا لسهولة تداوله واحتفاظه بقيمته مع مرور الوقت.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار أوقية الذهب نحو 5100.5 دولار للبيع و5100 دولار للشراء، حيث تتحرك الأسعار في نطاقات ضيقة نسبيًا نتيجة حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتؤثر حركة الأسعار العالمية بشكل مباشر على سعر الذهب في السوق ، نظرًا لارتباط السوق المصري بالبورصات العالمية للمعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 مارس 2026

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال التعاملات المسائية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 8548.5 جنيه للبيع – 8491.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22: 7836 جنيهًا للبيع – 7784 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 7480 جنيهًا للبيع – 7430 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 6411.5 جنيه للبيع – 6368.5 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب: 59840 جنيهًا للبيع – 59440 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب عالميًا: 5100.5 دولار للبيع – 5100 دولار للشراء

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة في مصر بين 150 و300 جنيه للقطعة في المتوسط، وقد يختلف السعر من محل إلى آخر حسب نوع المشغولات الذهبية.

كما تختلف قيمة المصنعية وفقًا لعدة عوامل، من بينها نوع عيار الذهب، والمحافظة التي يتم فيها البيع، بالإضافة إلى سياسات التسعير لدى كل تاجر.



العوامل المؤثرة في سعر الذهب

يتأثر سعر الذهب في السوق بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها تحركات الأسعار في البورصة العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر الدولار أمام الجنيه، ومستويات الفائدة، وكذلك التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

كما تلعب الأحداث الجيوسياسية دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون عادة إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وفي ظل هذه المتغيرات، يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تحركات أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على أسعار المعدن النفيس في السوق.