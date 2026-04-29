فرح شعبان تكشف لأول مرة كواليس طلاقها من علي غزلان: مقدرناش ننتصر على الخلاف

قالت الإعلامية فرح شعبان إن انفصالها عن علي غزلان قدر وأمر مكتوب لها من الله عز وجل، وكانت تتمنى أن تكمل حياتها الزوجية معه، ولكن لا توجد بينهما أي خلافات في الوقت الحالي، وأصبحا صديقين موضحة أن الله عز وجل ربما أراد ذلك لأمر معين.

وتابعت فرح شعبان حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: "ما قدرناش ننتصر على الخلاف المرة دي، بس الحمد لله ربنا بيعمل اللي فيه الخير، وأنا حاليًا مسافرة وبحاول أتأقلم وأتعايش مع اللي حصل، والطلاق حصل رسميًا من فترة، لكن ما كنتش حابة نعلن في التوقيت ده علشان أحتفظ بخصوصيتي، ولكن قررنا نعلن علشان نشارك الناس زي ما شاركونا كل حاجة".

وبسؤالها عمن اتخذ قرار الانفصال، أكدت أنهما اتفقا على الطلاق للمرة الثالثة، موضحة أن هناك أشخاصًا كثيرين تدخلوا لمنع الطلاق، ولكن لا مفر من أمر الله.



