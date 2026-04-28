علي غزلان يعلن انفصاله عن فرح شعبان للمرة الثالثة.. ماذا حدث؟

أعلن اليوتيوبر علي غزلان ، انفصاله عن المذيعة و ملكة جمال مصر فرح شعبان للمرة الثالثة بعد زواج استمر عدة سنوات.



وكتب علي غزلان عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"قدر الله وماشاء فعل ، تم الطلاق بيني وبين فرح ...".

وأضاف ؛"قررنا الانفصال بهدوء بدون أي مشاكل وخناقات .. هي انسانة كويسه ربنا يوفقها في حياتها لانها هتفضل أم إبني وهتفضل ذكرياتنا مع بعض موجودة ".

وتابع :"يمكن فشلنا نكون زوجين لبعض . بس أكيد هننجح باذن الله اننا نكون اب وام كويسين لإبننا ."

وأكمل ؛"أتمني احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل، لأننا مش هنتكلم في حاجة و هنفضل ضهر بعض عشان خاطر رحيم ابننا ".

وختم :"الموضوع صعب علينا جداً وأكيد ربنا مش بيعمل حاجة وحشة ، وكل حاجه معمولة لسبب ، ويارب الجاي ف حياتنا يبقي الأفضل لينا ، وادعولنا ربنا يسندنا.



كانت عودة علي غزلان وفرح شعبان مثار اهتمام واسع على مواقع السوشيال ميديا، حيث انقسمت الآراء بين داعمين لهذه الخطوة ومترقبين لتفاصيل حياتهما الجديدة.