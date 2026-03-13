مع تجدد تداعيات الشرق الأوسط.. الذهب يفقد 20 جنيها

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة الموافق 13-3-2026 مرة أخرى على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب يتراجع

وبلغ حجم تراجع الذهب مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة؛ بقيمة تبلغ 20 جنيها في المتوسط بالتزامن مع استمرار الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني وتداعيات الشرق الأوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 7480 جنيهًا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8548 جنيهًا للشراء و 8491 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7836 جنيها 7784 جنيًها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 7480 جنيهًا للشراء و 7430 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6411 جنيهًا للشراء و 6368 جنيهات للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59.84 ألف جنيه للشراء و 59.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5088 دولارات للشراء و 5087 دولارات للبيع.