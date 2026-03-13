قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يستاهل الشتمية.. مجدي عبد الغني يهاجم توروب
مسلسل حكاية نرجس.. تامر نبيل يكتشف سر ريهام عبد الغفور
مكافآت خيالية تشعل حماس جالطة سراي قبل معركة أنفيلد أمام ليفربول في دوري الأبطال
دعاء ليلة القدر يوم 23 رمضان.. ردده مستجاب عند الإفطار يكتب الله لك الخير كله
ميرتس: تخفيف عقوبات النفط الروسي قرار خاطئ
إزالة 2 مطب عشوائي وسور مخالف بترعة الكلابية في حي شرق الأقصر
تغريم سائق ميكروباص أجرة لمخالفته التعريفة المقررة وتعريض حياة الركاب للخطر بالأقصر
العودة للمستشفى.. محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية جديدة
غموض حول مصير مجتبى خامنئي.. وواشنطن تعلن استهداف 1000 موقع يوميا
محافظ الدقهلية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار
مجدي عبد الغني: أوضة لبس الأهلي بايظة ولازم النفوس تبقى سالكة
كارثة جوية للجيش الأمريكي في العراق.. مقتل كامل طاقم الطائرة العسكرية KC-135
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مع تجدد تداعيات الشرق الأوسط.. الذهب يفقد 20 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة الموافق 13-3-2026 مرة أخرى على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب يتراجع

وبلغ حجم تراجع الذهب مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة؛ بقيمة تبلغ 20 جنيها في المتوسط بالتزامن مع استمرار الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني وتداعيات الشرق الأوسط.

سعر الذهب الان

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 7480 جنيهًا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8548 جنيهًا للشراء و 8491 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7836 جنيها 7784 جنيًها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 7480 جنيهًا للشراء و 7430 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6411 جنيهًا للشراء و 6368 جنيهات للبيع .

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59.84 ألف جنيه للشراء و 59.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5088 دولارات للشراء و 5087 دولارات للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر عيار 18 اليوم سعر الذهب في الصاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

ترشيحاتنا

بسكوت جوز الهند

جهزي للعيد.. طريقة تحضير بسكويت جوز الهند

الشطة

خبر صادم لمحبي الشطة.. 3 مخاطر تصيبك عند الإكثار منها

الشمر

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد