الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الجامع الأزهر: امتلاك القوة يكون لجلب السلام لا للاعتداء على الآخرين

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان
محمد شحتة

ألقي خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ودار موضوعها حول "وحدة الأمة ضرورة بقاء"، موضحا أن القرآن الكريم فيه من المقومات ما يضمن لحمة الأمة وقوتها وعزتها وكرامتها، ومن هذه المقومات، الأمر لهذه الأمة أن نعتصم بحبل الله المتين، قال تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"، كما نهاها عن التفرق والاختلاف والانقسام، قال تعالى: “وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ”.

وأوضح أن من هذه المقومات أن تتخذ من أسباب القوة ما تستطيع؛ لتكون أمة قوية، وهو ما يظهر من قوله تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ"، مبينا أن امتلاك هذه الأسباب لا يتعارض مع دعوة الإسلام إلى السلام، بل إن الشريعة الإسلامية أمرتنا بالسعي إلى العيش في سلام مع الآخرين، غير أن القوة هي التي تجلب السلام وتحميه، فالأمة القوية يبتعد عنها الطامعين، وامتلاك القوة في ميزان الشرع إنما هو لجلب السلام لا لاعتداء على الآخرين. 

أمة سلام

وبين الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن هذه المقومات تضمن بناء الأمة وتأسيسها وقيامها على أركان قوية، مشيرا إلى أن أمتنا في أصلها أمة سلام، ودينها دين السلام ولكن بضوابطه، فمن سالمنا سالمناه، ومن قاتلنا قاتلناه، فقال تعالى: "وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"، فالإسلام لا يدعوا إلى القتال ولا يسعى إلى الحروب، في الوقت نفسه يرفض الاستسلام أو طلب السلم مع من يصر على العدوان، قال تعالى: "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"، فالسلام لمن أراد السلام، أما المعتدي فالجزاء يكون بالمثل، فالأمة تدعو إلى السلام، ولكن إن فرضت عليها الحرب، وجب عليها بذل ما تستطيع للدفاع عن الدين والوطن والكرامة، مشيرا إلى أن السلف الصالح حين التزم بهذه المقومات، قويت دولتهم، حتى لما خاضوا حروب غير متكافئة بالحسابات العسكرية، كان النصر حليفا لها.  

وأضاف خطيب الجامع الأزهر، أن ما تعيشه الأمة اليوم من ضعف، إنما يرجع إلى الابتعاد عن هذه المقومات التي جاء بها القرآن الكريم، حتى وصل الحال إلى ما حذر منها النبي ﷺ حين قال: "يُوشِكُ أن تَدَاعَى عليكم الأممُ من كلِّ أُفُقٍ، كما تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إلى قَصْعَتِها، قيل: يا رسولَ اللهِ! فمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ؟ قال لا، ولكنكم غُثاءٌ كغُثاءِ السَّيْلِ، يُجْعَلُ الْوَهَنُ في قلوبِكم، ويُنْزَعُ الرُّعْبُ من قلوبِ عَدُوِّكم؛ لِحُبِّكُمُ الدنيا وكَرَاهِيَتِكُم الموتَ"، وهذا الحديث الشريف يصف حال الأمة حين تضعف عوامل وحدتها وقوتها.

وأضاف أن هناك كثير من الأزمات التي تمر بها المنطقة إنما تهدف إلى تفكيك قوة الأمة وإضعاف تماسكها، عبر إشعال الصراعات وإثارة الفتن، لجرها إلى صراعات تستنزف قواها وتبدد ثرواتها، لذا على الأمة أن تعي هذه المخططات وأن تعيد بناء نفسها من جديد في ضوء هذه المقومات التي جاء بها القرآن الكرم.

أسباب القوة

وأشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إلى أن من أسباب القوة التي ينبغي المحافظة عليها إعداد الجيوش والحفاظ على جاهزيتها، وهو وفق الله تعالى إليه قادة مصر عبر تاريخها إلى عدم الغفلة عن تسليح الجيش وجاهزيته في أوقات السلم قبل الحرب، لأن المخاطر من كل جانب، مما يقتضى أن تكون على أهبة الاستعداد.

وأكد أنه لا سبيل للخروج مما تعيشه الأمة الآن إلا بالتحرك سريعاً واتخاذ خطوات تصحيحية، تقوم على نبذ الخلاف والشقاق بين الدول، والاعتصام بحبل الله المتين والدعوة إلى الوحدة العربية المشتركة، فنحن بحاجة إلى وحدة عاجلة، وحدة التكامل والتكاتف بين الدول العربية والإسلامية مع بعضها البعض.

وفي ختام الخطبة أشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إلى أن مكانة مصر ودورها في محيطها العربي والإسلامي، يجعلها في صدارة الدول المستهدفة، لأن الأعداء يدركون أن قوة مصر واستقرار يمثلان ركيزة لأن المنطقة بأكملها، لكن مصر محمية ومحفوظة بأمر الله، وستبقى آمنة مطمئنة ولن يصل إليها أي ضرر أو خطر، لكن علينا التكاتف والاصطفاف الوطني والوقوف صفا وأحدا خلف مؤسسات الدولة، ودعم كل الجهود التي من شأنها الحفاظ على الوطن واستقراره.

عباس شومان الجامع الأزهر خطبة الجمعة وحدة الأمة شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عمرو الدردير

تعليق ساخر للدردير عن مواجهة الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية

ترشيحاتنا

ارشيفية

إخماد حريق داخل ورشة في كرداسة دون خسائر بشرية

صورة أرشيفية

مرور الغربية: 156مخالفة لردع قائدي السيارات وغرامات فورية

المضبوطات

ضبط 5 طن منظفات مغشوشة داخل مخزن بالقليوبية

بالصور

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد