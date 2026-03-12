قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
وزير الصناعة عقب جولة بالعبور: الوزارة تدرس اعتماد آليات لتسهيل التصدير
المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات
معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج
الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. إجازة عيد الفطر 2026 بالحكومة والقطاع الخاص
ياسر قنطوش: الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيح.. والمحكمة قضت بعدم القبول
إيتو يوجه رسالة شكر لـ الخليفي عقب إهدائه قميص.. لهذا السبب
مصادر لـ"صدى البلد": عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد وتوقيعه على استمارة العضوية
ديني

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان «منزلة الشهيد».. وتخصص الجزء الثاني لوداع رمضان

موضوع خطبة الجمعة غدا
موضوع خطبة الجمعة غدا
عبد الرحمن محمد

أتاحت وزارة الأوقاف، عبر منصاتها الرقمية، نص خطبة الجمعة الموافقة لثالث أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث استقرت الوزارة على تسمية الخطبة الأولى بعنوان “منزلة الشهيد”، لتكون محور الحديث في الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل، وذلك ضمن سلسلة زاد الأئمة والخطباء في إصدارها الثالث والأربعين.

ويهدف موضوع الخطبة إلى استعراض المكانة السامية التي يمنحها المولى عز وجل للشهداء، مع التركيز على تضحيات أبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين بذلوا أرواحهم لحماية تراب الوطن.

 وقالت الوزارة إن تناول هذا الموضوع يدمج بين الجانب الإيماني والواجب الوطني، لترسيخ قيم الانتماء والفداء لدى الشباب والنشء، والتأكيد على أن دماء الشهداء هي الضمانة الحقيقية لحرية وكرامة الشعوب.

وفيما يخص الخطبة الثانية لهذه الجمعة المباركة، فقد تقرر أن تحمل عنوان “سلام هي حتى مطلع الفجر”، لتواكب الأجواء الروحانية التي تعيشها الأمة الإسلامية في خواتيم شهر رمضان.

وسيركز الأئمة خلالها على فضائل ليلة القدر وبركات العشر الأواخر، وما تضفيه هذه الليالي من طمأنينة وسلام على قلوب الصائمين، وحث المصلين على اغتنام ما تبقى من الشهر في الطاعات والعبادات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الأوقاف لربط الخطاب الدعوي بالمناسبات الدينية والوطنية، وتوجيه المنابر لنشر المفاهيم الصحيحة وتكريم أصحاب الفضل من حماة الوطن، تزامناً مع نفحات ليلة القدر التي يترقبها المسلمون في هذه الأيام المباركة.

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا 

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة منزلة الشهيد ليلة القدر العشر الأواخر شهداء مصر رمضان 2026

