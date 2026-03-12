قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غموض حول وديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
توك شو

بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

مجتبى خامنئي
مجتبى خامنئي
البهى عمرو

كشفت وكالة “رويترز” عن كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، بعد قليل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشفت وكالة مهر أن كلمة المرشد المرتقبة تتناول دور الأجهزة التنفيذية وجبهة المقاومة ودول المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت الاستخبارات الإيرانية اعتقال خلية من 6 أشخاص في محافظة كرمان خططوا لإثارة اضطرابات، بالإضافة إلى اعتقال عميل مسلح تابع للولايات المتحدة وإسرائيل في مدينة شهر بابك في محافظة كرمان.

فيما ذكرت شرطة محافظة لرستان أنه تم اعتقال عنصر مرتبط بالموساد في مدينة خرم آباد وضبط تجهيزات إلكترونية وأدوات اتصالات.

ولاحقا، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن ضبط 30 شخصاً يُزعم تورطهم في التجسس والعمل كـ"مرتزقة داخليين" لصالح عمليات مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وذلك خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في إيران.

وفي وقت سابق، حذر السيناتور الأمريكي توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، من امتلاك إيران "آلافاً وآلافاً من الصواريخ" التي تفوق قدرة الدفاعات الصاروخية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها الإقليميين.

وأضاف كوتون، خلال فعالية برعاية مجلة "ناشونال ريفيو" والتحالف الجمهوري اليهودي، أن إيران على بعد أشهر قليلة فقط من إنشاء ما وصفه بـ"درع منيع"، يمكّنها من الاستمرار في تطوير برنامجها النووي، مشبهاً الأمر بما حدث مع كوريا الشمالية.

