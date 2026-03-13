بابا الفاتيكان: على القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب مراجعة ضمائرهم

دعا البابا ليو بابا الفاتيكان القادة المسيحيين الذين يتحملون مسؤولية اندلاع الحروب إلى مراجعة ضمائرهم والتوجه إلى الاعتراف، في إشارة أخلاقية قوية إلى مسؤولية القيادات السياسية والدينية في النزاعات المسلحة.

وجاءت تصريحات البابا خلال كلمة ألقاها في الفاتيكان، حيث تساءل: “هل يملك هؤلاء المسيحيون الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في النزاعات المسلحة التواضع والشجاعة لإجراء فحص جاد لضمائرهم والذهاب إلى الاعتراف؟”، في إشارة إلى أحد الطقوس الأساسية في الكنيسة الكاثوليكية المعروفة بسرّ المصالحة أو الاعتراف.

ورغم أن البابا لم يذكر أي دولة أو صراع بعينه، فإن تصريحاته جاءت في سياق تزايد التوترات والحروب في عدد من مناطق العالم، خاصة في الشرق الأوسط. وكان قد دعا في مناسبات سابقة إلى إحلال السلام في إيران والمنطقة، واصفاً الوضع هناك بأنه “مقلق للغاية”.

كما أعرب البابا في تصريحات سابقة عن قلقه من تنامي النزعة العسكرية في العالم، قائلاً إن “الحرب عادت لتصبح أمراً رائجاً”، محذراً من انتشار ما وصفه بـ“الحماسة للحرب” في الخطاب السياسي الدولي.

وتأتي تصريحات البابا أيضاً في ظل الجدل الدائر داخل الولايات المتحدة حول الحرب مع إيران. فقد وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسيث التدخل العسكري الأمريكي بأنه يحظى بدعم إلهي، في وقت ظهر فيه بعض القادة المسيحيين وهم يصلّون من أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل المكتب البيضاوي خلال فترة الحرب مع إيران.

كما أن عدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ينتمون إلى الكنيسة الكاثوليكية، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

في المقابل، عبّر عدد من الشخصيات البارزة في الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية عن معارضتهم للحرب. فقد وصف الكاردينال بليز كويباك، مقطع فيديو نشره البيت الأبيض عبر منصة “إكس” حول الحرب بأنه “مقزز”، بينما قال الكاردينال روبرت ماكلوري إن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية “لا تتمتع بشرعية أخلاقية”، لأنها لا تستوفي المعايير التي تضعها التعاليم الكاثوليكية لما يسمى “الحرب العادلة”.

يُذكر أن كلمة البابا جاءت خلال لقاء مع مجموعة من رجال الدين والطلبة الكهنة الذين اجتمعوا في روما للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة حول سرّ الاعتراف، المعروف في الكنيسة الكاثوليكية باسم سرّ المصالحة.