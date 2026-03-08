بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار ووقف العنف في الشرق الأوسط

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى إنهاء العنف وتجديد الجهود لفتح باب الحوار في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال بابا الفاتيكان، حسبما أورد موقع “فاتيكان نيوز”، اليوم الأحد، إنه "إلى جانب أحداث العنف والدمار، هناك أيضا قلق متزايد من أن الصراع قد يطال دولًا أخرى في المنطقة، بما في ذلك لبنان الذي قد يغرق مرة أخرى في حالة من عدم الاستقرار".

ومع تصاعد الهجمات في اليوم التاسع من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، حذر بابا الفاتيكان من أن الصراع يغذي الخوف والكراهية، معربًا عن مخاوفه من احتمال انتشاره على نطاق أوسع.

وحذر كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، الأربعاء الماضي، من أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية تقوض القانون الدولي، وقال إن الدول لا تملك الحق في شن "حروب استباقية"، في انتقاد مباشر غير معتاد للحملة العسكرية.