الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعليق ساخر للدردير عن مواجهة الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية

سارة عبد الله

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025-2026، داخل أحد فنادق القاهرة، وسط حضور ممثلي الأندية ومسؤولي الرابطة.

وعلق الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "والله جمهور الأهلي ايده بترتعش لما عرفوا انهم هيقابلوا الزمالك في الجولة الخامسة".

ويشارك هذا الموسم 21 فريقًا، حيث تم تنظيم الدوري بنظام مرحلتين، انتهت الأولى التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، بخوض كل فريق 20 مباراة، أسفرت عن ترتيب الفرق قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حددت القرعة موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية، والمقرر إقامتها يوم 1 مايو المقبل، في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى بالبطولة.

عمرو الدردير الأهلي والزمالك الدوري الممتاز

