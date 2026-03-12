موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية من الدوري

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025-2026، داخل أحد فنادق القاهرة، وسط حضور ممثلي الأندية ومسؤولي الرابطة.

ويشارك هذا الموسم 21 فريقًا، حيث تم تنظيم الدوري بنظام مرحلتين، انتهت الأولى التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، بخوض كل فريق 20 مباراة، أسفرت عن ترتيب الفرق قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

وفي المرحلة الثانية، تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين بحسب ترتيبها في المرحلة الأولى:

المجموعة الأولى: تضم 7 فرق ستخوض مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد بطل الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات الإفريقية.

تضم 7 فرق ستخوض مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد بطل الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات الإفريقية. المجموعة الثانية: تضم 14 فريقًا، وستتنافس أيضًا بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الفرق الهابطة والتي ستكون 4 فرق في نهاية الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 43 نقطة، بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حددت القرعة موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية، والمقرر إقامتها يوم 1 مايو المقبل، في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى بالبطولة.