حوادث

تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان

ندى سويفى

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة المرحلة الأولى في الغلق الكلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل لرفع كمرات خرسانية بمشروع المونوريل. 

وأعلنت إدارة مرور الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – 6 أكتوبر) ورفع كمرات خرسانية ضمن أعمال محطة وادي النيل وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

 أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة (3) أيام من كل أسبوع (الجمعة – السبت – الأحد) وذلك على (4) مراحل على النحو التالي:


المرحلة الأولى:
ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 13 / 3 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 15 / 3 / 2026 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.
المرحلة الثانية:
ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20 / 3 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 22 / 3 / 2026 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.
المرحلة الثالثة:
ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 27 / 3 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 2026، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.
المرحلة الرابعة:
ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 5 / 4 / 2026، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.


وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية الآتية:


المسار البديل الأول:


حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم الدخول يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم الدخول يسارًا إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.


المسار البديل الثاني:


الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمد عرابي ثم الدخول يمينًا اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.


ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

