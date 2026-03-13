قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم
الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إفراج الحلقة 23.. صدمة جهاد حسام الدين في شقيقها عمرو سعد

جهاد حسام الدين
جهاد حسام الدين

تشهد أحداث الحلقة 23  من مسلسل "إفراج" تطوراً درامياً مؤثراً في مسار شخصية عايدة، التي تقدمها الفنانة جهاد حسام الدين، بعدما تتعرض لصدمة كبيرة تقلب مشاعرها رأساً على عقب حين يخبرها شداد (حاتم صلاح) بأن شقيقها عباس الريس عرض عليه العمل معه في أمر غير قانوني مقابل مبلغ مالي كبير.


ادعى شداد كذباً أن عباس طلب منه مشاركته في مهمة تسهيل تهريب بضاعة عبر المطار، مستغلاً عمله في قرية البضائع بالجمارك. ويأتي حديث شداد بصيغة توحي بوجود اتفاق بينهما، ما يدفع عايدة إلى تصديق الرواية في لحظة صادمة بالنسبة لها.
هذا الاتهام المفاجئ يهز ثقة عايدة في شقيقها، الذي طالما رأته نموذجاً للنزاهة والطيبة. فعباس بالنسبة لها لم يكن مجرد أخ، بل كان دائماً السند والقدوة، والرجل الذي تثق في أخلاقه وحرصه على فعل الصواب.


وتنعكس هذه الصدمة بوضوح على حالتها النفسية، إذ تنهار عايدة باكية في حضن شداد، غير قادرة على استيعاب فكرة أن يكون شقيقها متورطاً في عمل مشبوه يتنافى مع الصورة التي رسمتها له في ذهنها طوال حياتها.


وتفتح هذه التطورات بابًا جديدًا للصراع داخل الأحداث، خاصة مع احتمال انكشاف حقيقة ما قاله شداد لاحقًا، الأمر الذي قد يضع عايدة أمام اختبار صعب بين الحقيقة والمشاعر.


مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر، عبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

جهاد حسام الدين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

نتنياهو

نتنياهو : النظام الإيراني يقترب من السقوط.. ويجب خروج الشعب إلى الشوارع

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

سيارات الجمارك

الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ38.4 مليون جنيه في مزاد عني

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في قطر اليوم.. عيار 21 بـ 522 ريالا

سعر الجنيه الذهب

80 باوند زيادة .. سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 12-3-2026

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد