إفراج الحلقة 23.. صدمة جهاد حسام الدين في شقيقها عمرو سعد

تشهد أحداث الحلقة 23 من مسلسل "إفراج" تطوراً درامياً مؤثراً في مسار شخصية عايدة، التي تقدمها الفنانة جهاد حسام الدين، بعدما تتعرض لصدمة كبيرة تقلب مشاعرها رأساً على عقب حين يخبرها شداد (حاتم صلاح) بأن شقيقها عباس الريس عرض عليه العمل معه في أمر غير قانوني مقابل مبلغ مالي كبير.



ادعى شداد كذباً أن عباس طلب منه مشاركته في مهمة تسهيل تهريب بضاعة عبر المطار، مستغلاً عمله في قرية البضائع بالجمارك. ويأتي حديث شداد بصيغة توحي بوجود اتفاق بينهما، ما يدفع عايدة إلى تصديق الرواية في لحظة صادمة بالنسبة لها.

هذا الاتهام المفاجئ يهز ثقة عايدة في شقيقها، الذي طالما رأته نموذجاً للنزاهة والطيبة. فعباس بالنسبة لها لم يكن مجرد أخ، بل كان دائماً السند والقدوة، والرجل الذي تثق في أخلاقه وحرصه على فعل الصواب.



وتنعكس هذه الصدمة بوضوح على حالتها النفسية، إذ تنهار عايدة باكية في حضن شداد، غير قادرة على استيعاب فكرة أن يكون شقيقها متورطاً في عمل مشبوه يتنافى مع الصورة التي رسمتها له في ذهنها طوال حياتها.



وتفتح هذه التطورات بابًا جديدًا للصراع داخل الأحداث، خاصة مع احتمال انكشاف حقيقة ما قاله شداد لاحقًا، الأمر الذي قد يضع عايدة أمام اختبار صعب بين الحقيقة والمشاعر.



مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر، عبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.