أخبار البلد

510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 510 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهري يناير وفبراير 2026، شملت 506 قرية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم صغار المربين وتعزيز الخدمات البيطرية المجانية بالمناطق الريفية.

تم تنفيذ القوافل خلال شهري يناير وفبراير قدمت خدماتها العلاجية والوقائية لما يزيد على 145 ألف رأس ماشية، شملت تنفيذ أعمال رش جماعي ضد الطفيليات الخارجية لعدد 25,064 رأسًا، وتنفيذ التجريع ضد الطفيليات الداخلية لعدد 84,366 رأسًا، إلى جانب علاج 22,468 حالة باطنة، وإجراء 1,564 تدخلًا جراحيًا، فضلًا عن فحص وعلاج 11,586 حالة تناسلية، بما يعكس شمولية الخدمات البيطرية المقدمة للمربين.

وشملت القوافل البيطرية أيضًا فحص وعلاج أكثر من 123 ألف طائر، ضمن جهود دعم قطاع الثروة الداجنة والتربية المنزلية، وتحسين مستويات الأمان الحيوي بالقرى.

وأكدت الوزارة على استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، ودعمًا لمبادرات التنمية الريفية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.


 

الزراعة 510 قافلة بيطرية يناير وفبراير صغار المربين الخدمات البيطرية المجانية

