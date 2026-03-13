قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جيش الاحتلال يدمر جسر الزرارية بجنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
محمود نوفل

 
أعلن ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير  جسر الزرارية بجنوب لبنان والذي يستخدمه حزب الله للوصول من شمال إلى جنوب لبنان.

وقال ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له : حزب الله وضع منصات صواريخ بالقرب من جسر الزرارية لإطلاق قذائف صاروخية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية تأجيل عملية برية في لبنان، محذرًا الحكومة اللبنانية من أنه إذا "استمرت في السماح لحزب الله بالتصرف بما يخالف التزامها بنزع سلاحه"، فإن إسرائيل ستفعل ذلك.

وقال : "لقد التزمتم، لذا تحملوا مسؤولية مصيركم. لقد حان الوقت لتنفيذ ذلك".

ويتابع: "إذا لم يفعلوا، فمن الواضح لكم أننا سنفعل. كيف؟ على الأرض، أو خارجها، أو بطرق أخرى - لن أتطرق إليها هنا. لكنني أعدكم، كما قلت، أننا سنُلحق بحزب الله ثمنًا باهظًا".

وأضاف : إذا كانت الحكومة اللبنانية تريد إنقاذ نفسها، فعليها المشاركة في هذه العملية.

وختم: "إذا لم يفعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القيام بذلك بطرقنا الخاصة".
 

