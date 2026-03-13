قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
الطقس اليوم.. منخفض سطحي يضرب البلاد وتقلبات حادة
إرتفاع عدد المصابين في سقوط صاروخ على الجليل لـ80 إسرائيليا
أخبار العالم

صحة الاحتلال : ارتفاع مصابي الحرب ضد إيران لـ2975 منذ بداية المعركة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال  أصابة 2975 شخصا منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيرات من بينهم 85 ما زالوا يتلقون العلاج.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق أفادت  بأن منظومة الصحة في إسرائيل بدأت الاستعداد لسيناريو طوارئ تحسبًا لاحتمال اندلاع حرب طويلة الأمد مع إيران، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية داخل المستشفيات.

وذكرت التقارير أن وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس تقليص أقسام الباطنة في عدد من المستشفيات، مع نقل المرضى الذين تسمح حالتهم الصحية باستكمال العلاج في منازلهم، بهدف تقليل أعداد المنومين وتوفير طاقة استيعابية أكبر لحالات الطوارئ.

كما يجري بحث إمكانية نقل أطباء من وسط البلاد، حيث تتركز أعداد أكبر من الكوادر الطبية مقارنة بعدد السكان، إلى مستشفيات المناطق الطرفية التي تعاني نقصًا في الكوادر.

وفي السياق، كشفت القناة الـ 12 أن مستشفى أسوتا رمات هحيال أنشأ وجهّز مستشفى تحت الأرض في تل أبيب يضم نحو 200 سرير، وذلك استجابة لطلب وزارة الصحة بالاستعداد لحالات الطوارئ. وأوضحت القناة أن المستشفى الجديد سيستقبل مرضى يتم نقلهم من المستشفيات العامة غير المحصنة بشكل كافٍ.

وأضافت التقارير أن المستشفى يضم أيضًا منظومة دعم متكاملة، إلى جانب غرف عمليات محصنة فوق الأرض، مخصصة لاستقبال مرضى يتم تحويلهم من مستشفيات أخرى لإجراء عمليات جراحية طويلة ومعقدة عند الضرورة.

ويُشار إلى أنه خلال حرب استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، تعرض مركز سوروكا الطبي الجامعي في بئر السبع لإصابة بصاروخ باليستي، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وزارة الصحة الإسرائيلية حكومة الاحتلال الحرب ضد إيران صاروخ باليستي مركز سوروكا الطبي

