جيش الاحتلال يوجه سكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان العاصمة الإيرانية طهران بإخلاء منازلهم تمهيدا لاستهداف بنى تحتية عسكرية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت منذ قليل، بسماع دوي انفجارات في طهران بالتزامن مع تحليق مقاتلات في سمائها.

وأشار المصدر ذاته إلى سماع دوي انفجارات متتالية في مدينة كرج في محافظة البرز.

فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية في طهران.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة غارات على مواقع تابعة للنظام الإيراني في طهران.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا: استهدفنا منشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية في طهران وشيراز والأهواز.