روس آتوم تجري مشاورات مع الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة بوشهر النووية



أعلنت شركة روس آتوم الروسية إجراء مشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو بشأن الوضع حول محطة بوشهر النووية.

وكان رئيس شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية ، وفقًا لوكالة أنباء ريا نوفوستي، إن محطة بوشهر النووية في إيران مهددة نتيجة لتصاعد الصراع.

ونُقل عن ليخاتشيف قوله: "هناك تهديد مؤكد للمحطة".

وأضاف: "يمكن سماع دوي انفجارات على بُعد كيلومترات قليلة"، مؤكدًا أن المحطة نفسها ليست مستهدفة.

وكانت روساتوم قد أعلنت يوم السبت أنها أجلت نحو 100 شخص من إيران، بمن فيهم أبناء الموظفين وموظفون غير أساسيين، لكن بعض العاملين بقوا في المحطة التي بنتها روسيا في مدينة بوشهر الساحلية الإيرانية.

وذكر ليخاتشيف، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس، أن المرحلة التالية من عمليات الإجلاء، والتي ستشمل ما بين 150 و200 شخص من المحطة، ستتم عندما يسمح الوضع بذلك.