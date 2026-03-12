تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل

تواصل تويوتا توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية داخل الصين، حيث كشفت عن طراز bZ7 الجديد الذي يمثل إضافة مهمة ضمن سلسلة سياراتها الكهربائية.

ويأتي هذا الطراز نتيجة تعاون مشترك مع شركة GAC الصينية، ويجمع هذا الطراز بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة، مع اعتماد كامل على منظومة دفع كهربائية تسعى لتحقيق توازن بين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

تويوتا bZ7

منظومة دفع كهربائية بتقنية DriveONE

تعتمد تويوتا bZ7 على منظومة دفع كهربائية متطورة تحمل اسم DriveONE، وهي تقنية جرى تطويرها بالتعاون مع شركة هواوي الصينية بهدف تحقيق توازن بين الأداء والكفاءة.

ويستطيع المحرك الكهربائي في هذه السيارة توليد قوة تصل إلى 207 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 278 حصانًا، وهو ما يمنح السيارة قدرة مناسبة للتنقل اليومي مع استجابة جيدة أثناء التسارع.

وتصل السرعة القصوى للطراز إلى نحو 180 كيلومترًا في الساعة، وهو رقم يتماشى مع طبيعة السيارات الكهربائية المخصصة للاستخدام العملي والاقتصادي.

خيارات بطاريات بمدى قيادة طويل

توفر تويوتا في هذا الطراز خيارين مختلفين من البطاريات، ويأتي الخيار الأول ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 88.13 كيلوواط ساعة، وتتيح هذه النسخة مدى قيادة يتراوح بين 680 و700 كيلومتر، وقد يصل في بعض الظروف إلى نحو 710 كيلومترات بالشحنة الواحدة، أما الخيار الثاني فيعتمد على بطارية أصغر بسعة 71.35 كيلوواط ساعة، وهي نسخة توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 600 كيلومتر.

وتنتمي تويوتا bZ7 إلى فئة سيارات السيدان الكهربائية التي تعتمد على مظهر ديناميكي يعكس توجهات التصميم الحديثة لدى الشركة، ويظهر ذلك من خلال الخطوط الانسيابية التي تمنح السيارة حضورًا رياضيًا إضافة إلى الواجهة الأمامية التي تتسم بالبساطة مع عناصر إضاءة حديثة تعزز الهوية البصرية للطراز، وجنوط رياضية.

السعر العالمي للسيارة تويوتا bZ7

تطرح تويوتا bZ7 عالميًا بسعر يبدأ من نحو 26 ألف دولار.