الدفاع القطرية : تصدينا لهجوم بصاروخين باليستيين .. وآخر كروز ومسيرات من إيران
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل

تويوتا bZ7
تويوتا bZ7
صبري طلبه

تواصل تويوتا توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية داخل الصين، حيث كشفت عن طراز bZ7 الجديد الذي يمثل إضافة مهمة ضمن سلسلة سياراتها الكهربائية. 

ويأتي هذا الطراز نتيجة تعاون مشترك مع شركة GAC الصينية، ويجمع هذا الطراز بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة، مع اعتماد كامل على منظومة دفع كهربائية تسعى لتحقيق توازن بين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

تويوتا bZ7 

منظومة دفع كهربائية بتقنية  DriveONE

تعتمد تويوتا bZ7 على منظومة دفع كهربائية متطورة تحمل اسم DriveONE، وهي تقنية جرى تطويرها بالتعاون مع شركة هواوي الصينية بهدف تحقيق توازن بين الأداء والكفاءة. 

ويستطيع المحرك الكهربائي في هذه السيارة توليد قوة تصل إلى 207 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 278 حصانًا، وهو ما يمنح السيارة قدرة مناسبة للتنقل اليومي مع استجابة جيدة أثناء التسارع.

وتصل السرعة القصوى للطراز إلى نحو 180 كيلومترًا في الساعة، وهو رقم يتماشى مع طبيعة السيارات الكهربائية المخصصة للاستخدام العملي والاقتصادي.

تويوتا bZ7 

خيارات بطاريات بمدى قيادة طويل

توفر تويوتا في هذا الطراز خيارين مختلفين من البطاريات، ويأتي الخيار الأول ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 88.13 كيلوواط ساعة، وتتيح هذه النسخة مدى قيادة يتراوح بين 680 و700 كيلومتر، وقد يصل في بعض الظروف إلى نحو 710 كيلومترات بالشحنة الواحدة، أما الخيار الثاني فيعتمد على بطارية أصغر بسعة 71.35 كيلوواط ساعة، وهي نسخة توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 600 كيلومتر.

تويوتا bZ7 

وتنتمي تويوتا bZ7 إلى فئة سيارات السيدان الكهربائية التي تعتمد على مظهر ديناميكي يعكس توجهات التصميم الحديثة لدى الشركة، ويظهر ذلك من خلال الخطوط الانسيابية التي تمنح السيارة حضورًا رياضيًا إضافة إلى الواجهة الأمامية التي تتسم بالبساطة مع عناصر إضاءة حديثة تعزز الهوية البصرية للطراز، وجنوط رياضية.

تويوتا bZ7 

السعر العالمي للسيارة تويوتا bZ7

تطرح تويوتا bZ7 عالميًا بسعر يبدأ من نحو 26 ألف دولار.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

