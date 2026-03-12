قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

فولكس واجن ID. Polo موديل 2026 | صور

فولكس واجن ID. Polo موديل 2026
فولكس واجن ID. Polo موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة فولكس عن طرازها الجديد فولكس واجن ID. Polo موديل 2026، وتنتمي واجن ID. Polo لفئة السيارات الهاتشباك الكهربائية.

فولكس واجن ID. Polo موديل 2026

مواصفات فولكس واجن ID. Polo موديل 2026

ظهرت سيارة فولكس واجن ID. Polo موديل 2026  بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط مقاس 19 بوصة ذات تصميم خماسي الأضلاع، وتم استخدام أشرطة لاصقة لإخفاء تفاصيل الشبك الأمامي ومصابيح LED، إلا أن ملامح السيارة الهجومية تبدو واضحة بفضل الأقواس العريضة للعجلات والجناح الخلفي المدمج.

فولكس واجن ID. Polo موديل 2026

كما تتوافر في سيارة فولكس واجن ID. Polo موديل 2026 بها، شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وشاشة نظام معلوماتي مقاس 12.9 بوصة، وتم عودة الأزرار الفيزيائية الحقيقية أسفل الشاشة، وبها قرص التحكم في مستوى الصوت بالكونسول الوسطي، وتم تزيين المقصورة بأقمشة معاد تدويرها حديثة تغطي لوحة القيادة والأبواب .

وتعتمد فولكس واجن ID. Polo على منصة MEB+ الجديدة، وهي نفس القاعدة التي ستستخدمها طرازات سكودا وكوبرا القادمة.

محرك فولكس واجن ID. Polo موديل 2026

وتحصل سيارة فولكس واجن ID. Polo موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 208 حصان، وبها بطارية سعة 52 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع 450 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولكس واجن ID. Polo موديل 2026

تاريخ شركة فولكس في صناعة السيارات

طور فرديناند بورش النموذج الأولي، وتأسست الشركة عام 1937 تحت اسم (GeZuVor) لبناء "سيارة الشعب"، ومع الحرب العالمية الثانية تحول الإنتاج لخدمة المجهود الحربي (سيارات "كوبيلفاجن" و"شفيمفاجن")، مع اعتماد واسع على العمالة القسرية من معسكرات الاعتقال.

فولكس واجن ID. Polo موديل 2026

وبعد الحرب استأنفت الشركة إنتاجها بإدارة بريطانية وركزت على طراز "بيتل"، الذي حقق نجاح أسطوري كخامس أكثر السيارات إنتاجاً في التاريخ، وتوسعت الشركة عالمياً، وأطلقت طراز جولف (Golf) عام 1974، الذي أصبح أيقونة في المبيعات.

السيارات الهاتشباك الكهربائية واجن ID Polo فولكس واجن ID Polo فولكس واجن ID Polo موديل 2026 مواصفات فولكس واجن ID Polo محرك فولكس واجن ID Polo محرك فولكس واجن ID Polo موديل 2026 الهاتشباك الكهربائية ID Polo

