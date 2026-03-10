تويوتا كورولا 2016 سعرها 600 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تويوتا كورولا موديل 2016

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا موديل 2016، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2016 الخارجية

تويوتا كورولا موديل 2016

تظهر سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك تويوتا كورولا موديل 2016

تويوتا كورولا موديل 2016

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 147 كم/ساعة، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2016 الداخلية

تويوتا كورولا موديل 2016

زودت مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر تويوتا كورولا موديل 2016

تويوتا كورولا موديل 2016

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .