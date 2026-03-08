مقارنة بين شانجان UNI-V و تويوتا كورولا 2026

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان UNI-V و تويوتا كورولا موديل 2026، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .

محرك تويوتا كورولا موديل 2026

سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 الجديدة

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا كورولا موديل 2026

سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 500 ألف جنيه .

محرك شانجان UNI-V موديل 2026

سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان UNI-V موديل 2026

سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 الجديدة

تباع سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 250 ألف جنيه .