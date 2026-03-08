قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعرها مليون و144 ألف جنيه.. اكتشف مواصفات دفسك أي 5 موديل 2026

دفسك اي 5 موديل 2026
دفسك اي 5 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

دفسك اي 5 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: دفسك اي 5 موديل 2026 ، وتنتمي اي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد دفسك اي 5 موديل 2026

دفسك اي 5 موديل 2026

تأتى سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4760 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1710 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2785 مم .

محرك دفسك اي 5 موديل 2026

دفسك اي 5 موديل 2026

تستمد سيارة دفسك اي 5 موديل 2026  قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 175 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر ، وبها بطارية سعة 17.56 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دفسك اي 5 موديل 2026

زودت سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم و إغلاق .

دفسك اي 5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 بها أيضا، فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.

سعر دفسك اي 5 موديل 2026

تباع سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و144 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الـ SUV الرياضية السيارات الجديدة موديل 2026 أبعاد دفسك اي 5 موديل 2026 اي 5 موديل 2026 محرك دفسك اي 5 موديل 2026 مواصفات دفسك اي 5 موديل 2026 سعر دفسك اي 5 موديل 2026

