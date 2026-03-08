جمعية الصحفيين تتعاقد على وحدات سكنية كاملة التشطيب

وقعت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية الصحافة للخدمات والتنمية على اتفاق مع إحدى الجهات السيادية يقضى بتخصص وحدات سكنية كاملة التشطيب ( سوبر لوكس) استلام فورى للصحفيين وأسرهم وفق الآتى:
أولا: الموقع
تقع الوحدات نهاية شارع جسر السويس بالقاهرة داخل كومباوند يوجد بداخله مول تجارى وجامع ومحلات تجارية محيطة بالمشروع منطقة حيوية تتوافر فيها كافة المتطلبات المعيشية
ثانيا: المواصفات
يبلغ عدد العمارات بالكومباوند 33 عمارة تتكون كل عمارة من 96 وحدة أرضى و10 أدوار كاملة التشطيب ( سوبر لوكس) استلام فورى وعدد 2 أسانسير مساحة الوحدة 90 متر صافى مكونة من 3 غرف مغلقة وحمام ومطبخ وصالة وكل عمارة بها 2 نموذج لتصميم الوحدات
ثالثا: الحصول على الوحدة
التعاقد مع بنك القاهرة فرع عبد الخالق ثروت
تقسط الوحدات على عشر سنوات بدون فوائد وفق الأتى:
1- تسدد 25 ألف جنيه جدية حجز وتخصم من إجمالى قيمة الوحدة وبعد انقضاء شهر يسدد 225 ألف جنيها كامل المقدم
2- تسدد وديعة صيانة بقيمة 170 ألف جنيها قبل التعاقد ويمكن تقسيطها على 6 شهور بأقساط متساوية
3- يسدد الحاجز 4,2% من قيمة إجمالى ثمن الوحدة عند التعاقد عبارة عن مصروفات إدارية وبنكية وضريبة القيمة المضافة
4- يقدر ثمن الوحدة بمبلغ 2 مليون و225 ألف جنيها تسدد على أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية ( للربع سنوية 50 ألف جنيه والنصف سنوية 100 ألف جنيها).
يُفتح باب الحجز للوحدات داخل المشروع من اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026 وحتى نفاذ عدد الوحدات المخصصة.