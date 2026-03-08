جمعية الصحفيين تتعاقد على وحدات سكنية كاملة التشطيب

وقعت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية الصحافة للخدمات والتنمية على اتفاق مع إحدى الجهات السيادية يقضى بتخصص وحدات سكنية كاملة التشطيب ( سوبر لوكس) استلام فورى للصحفيين وأسرهم وفق الآتى:

أولا: الموقع

تقع الوحدات نهاية شارع جسر السويس بالقاهرة داخل كومباوند يوجد بداخله مول تجارى وجامع ومحلات تجارية محيطة بالمشروع منطقة حيوية تتوافر فيها كافة المتطلبات المعيشية

ثانيا: المواصفات

يبلغ عدد العمارات بالكومباوند 33 عمارة تتكون كل عمارة من 96 وحدة أرضى و10 أدوار كاملة التشطيب ( سوبر لوكس) استلام فورى وعدد 2 أسانسير مساحة الوحدة 90 متر صافى مكونة من 3 غرف مغلقة وحمام ومطبخ وصالة وكل عمارة بها 2 نموذج لتصميم الوحدات

ثالثا: الحصول على الوحدة

التعاقد مع بنك القاهرة فرع عبد الخالق ثروت

تقسط الوحدات على عشر سنوات بدون فوائد وفق الأتى:

1- تسدد 25 ألف جنيه جدية حجز وتخصم من إجمالى قيمة الوحدة وبعد انقضاء شهر يسدد 225 ألف جنيها كامل المقدم

2- تسدد وديعة صيانة بقيمة 170 ألف جنيها قبل التعاقد ويمكن تقسيطها على 6 شهور بأقساط متساوية

3- يسدد الحاجز 4,2% من قيمة إجمالى ثمن الوحدة عند التعاقد عبارة عن مصروفات إدارية وبنكية وضريبة القيمة المضافة

4- يقدر ثمن الوحدة بمبلغ 2 مليون و225 ألف جنيها تسدد على أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية ( للربع سنوية 50 ألف جنيه والنصف سنوية 100 ألف جنيها).

يُفتح باب الحجز للوحدات داخل المشروع من اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026 وحتى نفاذ عدد الوحدات المخصصة.