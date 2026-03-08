حسام الشاعر: تداعيات الحرب لها تأثير محدود على السياحة في مصر

قال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عام 2026 شهد ظروف مضطربة لها تداعيات على دول المنطقة، لافتا أن رغم المؤشرات السلبية لا نستطيع ان ننفي تأثيرها لكنه سيكون محدود.





الاتحاد المصري للغرف السياحية



أوضح الشاعر في حفل سحور الاتحاد المصري للغرف السياحية المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن مصر واحة الامن والامان ف المنطقة، موجها الشكر للرئيس السيسي لما وفره من الأمان والمكانة السياسية المرتفعة، بالإضافة إلي مجهود وزارة الخارجية لمنع اي تحذيرات سفر علي مصر.



أشار رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلي أن القطاع السياحي اصبح قادر على مواجعة الازمات المختلفة لما يمتلكه من الخبرات.







لفت ان التعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات الأخري هو مفصل هام في تحقيق طفرات كبرى سواء بتوفير العملة الصعبة او فرص العمل، بالإضافة إلي ازالة العقبات، متمنيا الوصول الى حلم ٣٠ مليون سائح بالتكاتف مع بقية الوزرات.