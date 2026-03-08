حسام الشاعر: بناتي بدأوا الشغل من الأول خالص في شركتنا

كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال حوارها مع رجل الأعمال حسام الشاعر تفاصيل مشاركة الجيل الثاني من عائلته في إدارة الشركات، موضحة أنها أرادت التعرف على طبيعة الأدوار التي يتولاها أبناؤه داخل المجموعة.

وقالت الحديدي في بداية الحوار: «أستاذ حسام الشاعر، لو تعرفنا على الجيل الثاني»، في إشارة إلى رغبتها في معرفة مواقعهم داخل الشركات.

من جانبه، أوضح حسام الشاعر في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن ابنتيه تعملان بالفعل داخل الشركات التابعة للعائلة، حيث قال: « حبيبة حسام الشاعر، حبيبة نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة صن رايز فنادق، وهي ماسكة قطاع الفنادق التشغيل (Operation). ودليلة، دليلة مدير عام شركة مدار تطوير عقاري».

وأشار إلى أن الجيل الثاني بدأ يتحمل مسؤوليات مختلفة داخل المؤسسات، وتساءلت لميس الحديدي خلال الحوار عما إذا كان الشاعر قد طبق مع ابنتيه نفس القاعدة التي اتبعها مع نفسه في بداية مسيرته المهنية، قائلة: «لو الوالد قرر إنك تشتغل تقطع تذاكر ومندوب مطار وغيره، يعني بدأت من الأول خالص، إنت عملت كده في حبيبة ودليلة ولا عينتهم مديرين من الأول؟».

ليرد الشاعر قائلاً: «لأ هم بنات برضو، ده أولاً»، لتضحك حبيبة الشاعر وتوضح: «لأ هو عمل كده الصراحة».

وعادت الحديدي لتسألها مباشرة: «إنتي عملتي كده؟ يعني هو دلوقتي عينكم مديرين من الأول؟»، ليؤكد حسام الشاعر أن التجربة بدأت من البداية مثل أي موظف، قائلاً: «لا لا لا، طالعين برضو موظفين من الأول، ابتدوا من الأول خالص».

