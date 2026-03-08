غدا.. احتفال الإذاعة المصرية بيوم الشهيد.. خريطة برامجية خاصة على مختلف الشبكات

تحتفل الإذاعة المصرية، بشبكاتها المختلفة، بيوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس، من خلال خريطة برامجية خاصة تتضمن فترات مفتوحة وحلقات إذاعية وتقارير تسلط الضوء على تضحيات شهداء الوطن ودور القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن البلاد واستقرارها.

فعلى شبكة البرنامج العام، يقدم برنامج «إلى ربات البيوت» فقرات تؤكد دور رجال القوات المسلحة البواسل في التضحية والدفاع عن الوطن، فيما يتناول برنامج «حديث الصباح» مكانة الشهيد، في لقاء مع الدكتور يسري زيدان من علماء جامعة القاهرة. كما يقدم برنامج «أنوار الحبيب» حلقة حول مكانة الشهيد في القرآن والسنة.

وعلى إذاعة الكبار، يقدم برنامج «حب الوطن» فقرة تلقي الضوء على الشهداء وحبهم للوطن، ودليل ذلك الفداء والتضحية في سبيل خدمته وأمانته، بينما يتناول برنامج «الشهيد» التأكيد على أن روح الشهيد تظل في حياتنا ولا تغيب عنا، مع إلقاء الضوء على المعركة التي فقد فيها حياته. ويخصص برنامج «دم وفداء» حلقة عن الشهيد العسكري الفريق أول عبد المنعم رياض وواقعة استشهاده على الجبهة. كما يقدم برنامج «تحيا مصر وإنجازات العصر» حلقة خاصة مع اللواء الدكتور نصر سالم مستشار الأكاديمية العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجية، فيما يستضيف برنامج «ذكريات رمضانية» السيدة إيمان غريب والدة الشهيد العقيد شريف عمر شهيد مصر في مكافحة الإرهاب بسيناء.

وعلى صوت العرب، تقدم برامج «أغنيات اليوم»، و«يومك سعيد»، و«حدث في مثل هذا اليوم»، و«صورة»، و«للجمال عنوان» فقرة عن يوم الشهيد، إلى جانب حلقة خاصة من برنامج «قامات عربية» عن المناسبة، وفقرة ضمن «لعبة الحياة»، وحلقة خاصة من «دعوة على السحور»، إضافة إلى تناول المناسبة في «بانوراما الظهيرة والمساء» و«أسماء في الأخبار».

وتخصص شبكة الشباب والرياضة فقرات ضمن الفترة المفتوحة «الصيام من أوله» للحديث عن سبب اختيار هذا اليوم ليكون يوم الشهيد، وأهم الاحتفالات التي تقيمها الهيئات والوزارات المختلفة بهذه المناسبة. كما تتناول الفترة المفتوحة «أيوه نقدر» كيفية استلهام روح الفداء والتضحية وتقديم المصلحة العامة من أجل تحقيق النمو والتقدم والرخاء، ودور الشباب في ذلك. وفي الفترة المفتوحة «نهار رمضان» يتم استضافة أحد الخبراء الاستراتيجيين المعتمدين للحديث عن شخصية الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض الذي استشهد على جبهة القتال بين جنوده وضباطه، مقدمًا نموذجًا رفيعًا للتضحية والفداء.

وعلى إذاعة الشرق الأوسط، تقدم فقرة «بطل للنهاية» خلال الفترة الصباحية، حيث يتم الربط بين يوم الشهيد باعتباره ذكرى وطنية لتكريم شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن، ويخلد هذا اليوم ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض. كما تذاع فقرة «مصر ما بتنساش ولادها» ضمن فترة «كلام النهاردة»، وتستضيف أحد الصحفيين للحديث عن يوم الشهيد والبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة دفاعًا عن أرض الوطن وحماية مقدراته.

وتقدم شبكة الإذاعات الموجهة إذاعة حديث خاص مدته خمس دقائق يذاع في خدمات الشبكة المختلفة بكل اللغات، إلى جانب تخصيص فترة مفتوحة بالبرنامج العبري مدتها 60 دقيقة، مع تناول المناسبة في البرامج المختلفة، وتخصيص فترة بالبرنامج الإسباني المحلي.

وفي الشبكة الثقافية، تتناول الفترة المفتوحة «بلا حدود» المناسبة من خلال لقاء مع الخبير الاستراتيجي العقيد حاتم صابر، كما تقدم «موسيقى التراث» حلقة خاصة بمناسبة يوم الشهيد.

وعلى شبكة الإذاعات الإقليمية، تقدم إذاعة شمال سيناء فترة مفتوحة عن معنى الشهادة في الإسلام ومكانة الشهيد، إلى جانب فقرة «من هنا وهناك» التي تتضمن أخبارًا خفيفة. كما تقدم إذاعة وسط الدلتا فترة مفتوحة «صباح الخير يا دلتا النيل» تتضمن لقاءات مع عدد من أسر الشهداء في مواجهة الإرهاب، ونماذج التضحية لأبطال الشرطة والقوات المسلحة، إضافة إلى حلقة من «شخصيات في ذاكرة التاريخ» عن الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض.

وتشارك إذاعة القاهرة الكبرى بفترة مفتوحة «يسعد صباحك»، وبرامج «بانوراما الأخبار»، و«شخصيات لها بصمات»، و«معلومة ثقافية»، و«مع تقديري واحترام»، و«قواتنا المسلحة شكرًا»، و«سياسة»، و«في بحر السياسة»، و«صورة مضيئة»، و«بيت العز»، و«حدث بالفعل»، و«كلمني عن بكرة»، و«حلم لبكرة».

كما تواكب إذاعة القناة المناسبة من خلال برنامجي «القناة الآن» و«عبر مين زيك»، تأكيدًا على اعتزاز الإذاعة المصرية بتضحيات الشهداء وتخليد ذكراهم في وجدان الوطن.