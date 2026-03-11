قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات

مصطفي رجب

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من التيك توكر "مداهم"، وإلغاء الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، لإدانته بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة، وتخفيف الحكم بالحبس سنة. 

وكانت قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجر مداهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة، ضبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

‎اعترف المتهم  البلوجر مداهم أنه يستخدم تيك توك لتحقيق الأرباح المالية الضخمة من خلال نشر بوستات مثيرة تتسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين المتابعين فيزيد من عدد المشاهدات علي اللايفات والفيديوهات بغض النظر عن خطورة ما يعرضه.

‎كما اعترف المتهم أن المخدرات التى وجدت بحوزته من مخدرى الحشيش – الأفيون هي ملكه من أجل مزاجه بغرض التعاطي.

‎تم ضبط  البلوجر مداهم  مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية  وبحوزته  مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية" –مشغولات ذهبية – كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون" ) وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته للمواد المخدرة للتعاطى.

