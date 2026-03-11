قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
أخبار العالم

تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية

القسم الخارجي

أظهرت بيانات رسمية في إسرائيل أن حجم الأضرار الناجمة عن الصواريخ خلال الأيام الأولى من الحرب الحالية مع إيران أقل بكثير مقارنة بحرب عام 2025، رغم استمرار المواجهات لليوم الحادي عشر.

ووفقًا لمعطيات سلطة الضرائب الإسرائيلية، فقد تم تسجيل 9115 طلب تعويض عن أضرار ناجمة عن الصواريخ منذ بداية القتال. وتشمل هذه المطالبات 6586 حالة أضرار في المباني، و1044 حالة أضرار في المحتويات والمعدات داخل المنازل والمنشآت، إضافة إلى 1485 حالة أضرار في المركبات.

وأشارت البيانات إلى أن مدينة تل أبيب سجلت العدد الأكبر من البلاغات، حيث تم تقديم 4609 طلبات تعويض عبر الخط الساخن التابع لسلطة الضرائب، ما يجعلها أكثر المناطق تضررًا من حيث عدد البلاغات خلال هذه الجولة من القتال.

وتظهر المقارنة مع الحرب التي اندلعت في يونيو 2025 اختلافًا واضحًا في حجم الأضرار. ففي تلك الحرب، وصل عدد طلبات التعويض إلى نحو 10 آلاف طلب خلال اليوم الثاني فقط من القتال، وهو رقم قريب من إجمالي المطالبات المسجلة خلال 11 يومًا من الحرب الحالية.

كما تضاعف عدد المطالبات بسرعة خلال تلك الجولة السابقة، إذ ارتفع إلى 18,800 طلب بحلول اليوم الرابع من القتال، قبل أن يصل إجمالي المطالبات بنهاية 12 يومًا من الحرب إلى 53,409 طلبات تعويض عن أضرار مباشرة.

وبحسب البيانات، دفعت الحكومة الإسرائيلية آنذاك تعويضات مالية بلغت نحو 2.9 مليار شيكل (حوالي مئات الملايين من الدولارات) لتغطية الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات نتيجة الهجمات الصاروخية.

ويرى مراقبون أن انخفاض حجم الأضرار في الحرب الحالية قد يعود إلى عدة عوامل، من بينها تحسن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وزيادة فاعلية أنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب التغير في طبيعة الهجمات الصاروخية مقارنة بالجولات السابقة.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الوضع قد يتغير مع استمرار القتال، إذ تبقى البنية التحتية المدنية في إسرائيل عرضة للهجمات الصاروخية في ظل استمرار التوتر العسكري مع إيران واحتمالات توسع المواجهة في المنطقة.

