حسام الشاعر: عدت من أول رحلة لأمريكا بعد ليلة واحدة.. درس الالتزام بالعمل كان الأهم

كشف حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، عن موقف لا يُنسى في بداية مسيرته المهنية، مرتبط بأول رحلة له إلى الولايات المتحدة، والتي كانت درسًا كبيرًا في الالتزام بالعمل وتحمل المسؤولية.

حلمه منذ سنوات طويلة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أن هذه الرحلة كانت حلمه منذ سنوات طويلة، حيث ادخر المال بنفسه للسفر إلى ميامي، لكنه اضطر للعودة في اليوم التالي بعد ليلة واحدة فقط.

سبب العودة

وقال الشاعر: "أول رحلة في حياتي رحت أمريكا وكنت أنا اللي محوش الفلوس، وكان حلمي طبعًا إني أروح أمريكا"، موضحًا أن سبب العودة كان تركه بعض الأعمال في المكتب دون إنهائها، بما في ذلك متابعة حجوزات مجموعات سياحية كان من المفترض أن ينجزها قبل السفر.

وأضاف أن والده علم بالأمر أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وأكد له ضرورة العودة فورًا لاستكمال العمل، قائلًا: "ترجع النهاردة عشان الشغل اللي إنت معملتوش". رغم محاولته البقاء لفترة أطول، كان الرد واضحًا بأن الالتزام بالعمل مسؤولية شخصية يجب الوفاء بها.

أهم درس تعلمه

وأشار الشاعر إلى أن هذه التجربة تركت أثرًا عميقًا في حياته المهنية، مؤكدًا أن أهم درس تعلمه هو ألا يترك مكتبه وفيه عمل غير منجز، وأن الالتزام بالمسؤولية المهنية كان من المبادئ التي ترسخت لديه منذ البداية.

واختتم بالقول إن هذا المبدأ، الذي تعلمه من والده، أصبح جزءًا أساسيًا من فلسفته المهنية: "رجعت، والموضوع ده مخرجش من دماغي، وأهم درس تعلمته هو الالتزام الكامل بالعمل".