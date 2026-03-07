حسام الشاعر: السياحة تسكنني منذ الطفولة.. وحلمي بالعمل بدأ وأنا في الثانية عشرة

كشف حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن علاقته بقطاع السياحة لم تبدأ مع دخوله سوق العمل، بل ترسخت في حياته منذ سنوات الطفولة الأولى، مؤكدًا أن هذا المجال كان جزءًا من تكوينه وشغفه منذ الصغر.

العمل في السياحة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة النهار، أن حلمه بالعمل في السياحة تشكل مبكرًا، مشيرًا إلى أنه كان يتطلع للعمل داخل شركة السياحة الخاصة بالعائلة منذ أن كان في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمره.

وأضاف أن ارتباطه بالسياحة لم يكن نابعًا فقط من طبيعة العائلة أو العمل، بل من حب حقيقي لهذا المجال، لافتًا إلى أن الأطفال في البيئة التي نشأ فيها كانوا يتأثرون كثيرًا بما يرونه من نشاط سياحي وحركة دائمة للمجموعات السياحية.

مشاهدة المرشدين السياحيين

وأشار الشاعر إلى أن مشاهدة المرشدين السياحيين وهم يرافقون الوفود الأجنبية كانت تثير إعجاب الأطفال وتزرع في داخلهم طموحًا بأن يصبحوا مثلهم في المستقبل، موضحًا أن هذه المشاهد كانت جزءًا من الحياة اليومية بالنسبة لهم.

وأضاف أن الأطفال كانوا يذهبون أحيانًا إلى منطقة الأهرامات لمتابعة حركة السياح ومشاهدة المجموعات السياحية وهي تتجول بصحبة المرشدين، مؤكدًا أن تلك اللحظات كانت كفيلة بإشعال حلم العمل في هذا المجال لدى الكثيرين.

البيئة السياحية

وأكد رئيس شركة صن رايز أن هذه البيئة السياحية أسهمت في تشكيل طموحات جيل كامل من الشباب، حيث كان كل واحد منهم يسعى لتطوير نفسه والعمل في قطاع السياحة، باعتباره مجالًا واعدًا ومصدرًا للفخر والنجاح.