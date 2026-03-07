قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسام الشاعر: السياحة تسكنني منذ الطفولة.. وحلمي بالعمل بدأ وأنا في الثانية عشرة

حسام الشاعر
حسام الشاعر
محمد البدوي

كشف حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن علاقته بقطاع السياحة لم تبدأ مع دخوله سوق العمل، بل ترسخت في حياته منذ سنوات الطفولة الأولى، مؤكدًا أن هذا المجال كان جزءًا من تكوينه وشغفه منذ الصغر.

العمل في السياحة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة النهار، أن حلمه بالعمل في السياحة تشكل مبكرًا، مشيرًا إلى أنه كان يتطلع للعمل داخل شركة السياحة الخاصة بالعائلة منذ أن كان في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمره.

وأضاف أن ارتباطه بالسياحة لم يكن نابعًا فقط من طبيعة العائلة أو العمل، بل من حب حقيقي لهذا المجال، لافتًا إلى أن الأطفال في البيئة التي نشأ فيها كانوا يتأثرون كثيرًا بما يرونه من نشاط سياحي وحركة دائمة للمجموعات السياحية.

مشاهدة المرشدين السياحيين

وأشار الشاعر إلى أن مشاهدة المرشدين السياحيين وهم يرافقون الوفود الأجنبية كانت تثير إعجاب الأطفال وتزرع في داخلهم طموحًا بأن يصبحوا مثلهم في المستقبل، موضحًا أن هذه المشاهد كانت جزءًا من الحياة اليومية بالنسبة لهم.

وأضاف أن الأطفال كانوا يذهبون أحيانًا إلى منطقة الأهرامات لمتابعة حركة السياح ومشاهدة المجموعات السياحية وهي تتجول بصحبة المرشدين، مؤكدًا أن تلك اللحظات كانت كفيلة بإشعال حلم العمل في هذا المجال لدى الكثيرين.

البيئة السياحية

وأكد رئيس شركة صن رايز أن هذه البيئة السياحية أسهمت في تشكيل طموحات جيل كامل من الشباب، حيث كان كل واحد منهم يسعى لتطوير نفسه والعمل في قطاع السياحة، باعتباره مجالًا واعدًا ومصدرًا للفخر والنجاح.

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منطقة البرشاء في دبي

وفاة مقيم باكستاني في دبي إثر سقوط شظية صاروخ إيراني بعد اعتراضه جويًا

جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: التوغل البري في لبنان مطروح ولن نتوقف حتى زوال التهديد

أرشيفية

الموجة 27 من “الوعد الصادق 4”.. إيران تعلن استهداف مواقع إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة

مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

