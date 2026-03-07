قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كريم محسن: ترقب حذر في سوق السياحة العالمية.. وتأجيل بعض حجوزات الصيف

كريم محسن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة
كريم محسن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

أكد كريم محسن، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن صناعة السياحة العالمية تشهد حالة من الترقب والحذر في ضوء التطورات الجيوسياسية الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تلك الأحداث انعكست على مناقشات منظمي الرحلات وشركات السياحة خلال فعاليات ITB Berlin بالعاصمة الألمانية برلين.

 

غرفة شركات السياحة 

وأوضح كريم محسن أن تأثير هذه التطورات لا يقتصر على سوق بعينها، بل يمتد إلى عدد من المقاصد السياحية الرئيسية، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على تأثر بعض الأسواق في تركيا وإسبانيا وعدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية وأيضاً الأفريقية بحالة الحذر التي تسيطر على حركة السفر العالمية في الوقت الراهن.


تقديرات أولية

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن القطاع السياحي العالمي يتعامل حاليًا بحالة من الترقب، خاصة أن الأحداث الجيوسياسية ما زالت في بدايتها، ومن الطبيعي أن تنتظر الشركات ومنظمو الرحلات بعض الوقت حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.

وأضاف أن التقديرات داخل السوق السياحية الدولية تشير إلى أن هذه الأزمة قد لا تستمر لفترة طويلة، إلا أن القطاع يحتاج إلى فترة قصيرة لمتابعة التطورات وتقييم تأثيرها الفعلي على حركة السفر.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أن بعض الرحلات السياحية تأثرت بالفعل خلال الأيام الماضية، حيث تم إلغاء عدد محدود من البرامج السياحية نتيجة مخاوف بعض العائلات من السفر في الوقت الحالي، خاصة في ظل القلق من احتمالات تعطل حركة الطيران أو حدوث تغييرات مفاجئة في الرحلات الجوية.


إلغاءات دولية

وأوضح كريم محسن أن هناك بالفعل بعض الحالات التي فقد فيها المسافرون رحلاتهم نتيجة إلغاء رحلات الطيران من بعض الدول، إلا أن هذه الحالات ما تزال محدودة للغاية ولم تصل إلى مستوى يمكن اعتباره تأثيرًا ملموسًا على حركة السياحة إلى مصر.

وأكد محسن أن القطاع السياحي المصري يمتلك خبرات طويلة في التعامل مع الأزمات والتقلبات التي قد تواجه صناعة السياحة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الظروف تتطلب عادة فترة زمنية قصيرة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام حتى تتضح الاتجاهات الحقيقية للسوق.

كما أوضح أن التأثير الأكثر وضوحًا داخل بورصة برلين هذا العام يرتبط بقرارات الحجز الخاصة بالموسم الصيفي المقبل، حيث يفضل بعض منظمي الرحلات تأجيل سداد أو تثبيت الحجوزات في الوقت الحالي لحين اتضاح التطورات الجيوسياسية.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن المناقشات داخل المعرض تؤكد أن الطلب على المقصد المصري لا يزال قائمًا، لكن بعض الشركات تفضل التريث قليلًا في اتخاذ قرارات مرتبطة بحجوزات الموسم الصيفي حتى تتضح الصورة بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

