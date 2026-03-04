شركات السياحة: أحداث المنطقة تخيم على قمة برلين.. ونتوقع بعض الإلغاءات

أكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن القطاع السياحي بأثره يتابع على مدار الساعة تطورات الموقف في الأسواق الخارجية فيما يخص التدفق السياحي على المقاصد المصرية في ضوء التطورات المتسارعة بالمنطقة ، موضحا أن هناك تنسيق متميز ومستمر بين كافة قطاعات السياحة بدء من وزارة السياحة والآثار وهيئة التنشيط مرورا بالاتحاد والغرف السياحية بجانب ممثلي جمعيات الاستثمار والمستثمرين السياحيين ، مشيرا إلى أن هناك هدف أساسي موحد للجميع وهو توضيح حقيقة الوضع بمصر والأمن والأمان التي تتمتع بهما رغم كافة الأحداث حولها.

غرفة شركات السياحة



وأوضح الدكتور نادر الببلاوي، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصري في فعاليات قمة العالم السياحية بالعاصمة الالمانية برلين " ITB Berlin 2026 " أن مشاركة الغرفة في بورصة برلين هذا العام تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، وهو ما يستدعي تكثيف اللقاءات المهنية المباشرة مع كبار منظمي الرحلات ووكلاء السفر الدوليين.



الإلغاءات متوقعة

وقال رئيس غرفة السياحة: نتوقع بعض الإلغاءات في الحجوزات ليس لمصر فقط انما بكافة دول المنطقة ، موضحا أن معظم تلك الإلغاءات من السوق الأمريكي نظرا لحساسيته بشكل عام وفي تلك الظروف بشكل خاص ، كما تأتي تلك التوقعات بعد التحذير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية ، مشيرا إلى أن تلك الإلغاءات متوقعة وطبيعية في مثل تلك الظروف ، والأهم ألا تمتد لمجموعات كبيرة وتصبح ظاهرة ، وهو ما يسعى الجميع لتجنبه وتجنب حدوث تأثيرات جوهرية على برامج السفر إلى مصر، مشيرا إلى أن استفسارات الشركاء الأجانب تتركز في الإطار المعلوماتي أكثر من كونها مؤشرات تراجع قوية.

وأضاف: "نحرص على التواصل المباشر مع شركائنا بالخارج لعرض الصورة الحقيقية للأوضاع داخل المقصد المصري، والتأكيد على انتظام الحركة السياحية واستقرار المقاصد المختلفة".



وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لتوحيد الرسائل التسويقية والإعلامية الموجهة للأسواق، بما يحافظ على الثقة التي يتمتع بها المقصد المصري، مشيرا إلى الاجتماع المهم الذي عقده السيد وزير السياحة والآثار مع قيادات القطاع السياحي المصري داخل جناح الهيئة على هامش مشاركة مصر في بورصة برلين ، مؤكدا أن أهمية الاجتماع تكمن فيما دار به من مناقشات وما تم الاتفاق عليه من التحرك الجامعي لتلافي السلبيات الناتجة عن الأزمة الحالية على السياحة المصرية

وأضاف رئيس غرفة السياحة، أن الاجتماع حمل رسالة واحدة وهي رسالةً طمأنة بعدم وجود أية مخاطر بمصر ، والاتفاق على التعامل بهدوء مع الوضع الحالي ولا داعي للتسرع في أي شيء



إقبال جماهيري وخبرات ممتدة



وحول الإقبال على الجناح المصري ببورصة برلين أكد الببلاوي ان الجناح المصري يقوم على شقين أساسيين الأول معرض لنماذج أثرية وفلكلورية وتلك شهدت اقبالاً كبيرا للغاية خاصة من الجمهور العادي الزائر للمعرض ، والشق الثاني مهني مع منظمي الرحلات والشركات الاجنبية ، والتي شهدت اقبالاً لكن أقل من الموسم الماضي ربما بسبب أحداث المنطقة.

وأكد نادر الببلاوي أن شركات السياحة المصرية تمتلك خبرات كبيرة في إدارة المواقف الاستثنائية، قائلاً: "مررنا بتحديات سابقة أكثر تعقيدًا، واستطعنا الحفاظ على أعمالنا وتعزيز شراكاتنا الدولية. السوق المصري أثبت دائمًا قدرته على التعافي السريع."

وأوضح أن الغرفة تتابع يوميًا معدلات التشغيل ، مع دراسة أي تحركات استباقية قد تسهم في الحفاظ على النمو الذي تحقق منذ بداية العام الجاري.

واختتم تصريحه قائلاً:"رسالتنا واضحة: المقصد المصري يعمل بكامل طاقته، وشركات السياحة ملتزمة بتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الاحترافية، ولدينا ثقة كبيرة في استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة".