أخبار البلد

مشاركة قوية لغرفة شركات السياحة في قمة العالم السياحية ببرلين

محمد الاسكندرانى

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات بورصة برلين السياحية ITB Berlin، والمعروفة بقمة العالم السياحية، والتي تعد أكبر وأهم تجمع سياحي دولي، وتعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الحالي.

بورصة لندن الدولية للسياحة 

وانطلاقا من تلك الأهمية الكبرى، تأتي المشاركة الواسعة والقوية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في فعاليات البورصة.

تتمثل تلك المشاركة أولا في وفد الغرفة الذي يضم كلا من الدكتور نادر الببلاوي، رئيس الغرفة، وكريم محسن، نائب رئيس الغرفة، ونادر عياد، أمين الصندوق، وهيثم عرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، وإيناس الهلالي، مدير قسم السياحة الخارجية بالغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي ومسئولي شركات السياحة المصرية، بجانب حجز جناح للغرفة داخل الجناح المصري ببورصة برلين.

وأكدت الغرفة أن تشكيل الوفد بهذا المستوى يعكس أهمية المعرض، وحرصها على أن يكون التمثيل مهنيًا ومؤثرًا، وقادرًا على إدارة حوار مباشر مع الشركاء الدوليين.


تواجد فعال وفرصة استراتيجية

وأكدت الغرفة أن مشاركتها تأتي في إطار حرصها المستمر على التواجد الفعّال في الفعاليات الدولية الكبرى، باعتبار المعرض منصة دولية رفيعة تجمع صناع القرار وكبرى شركات ومنظمي الرحلات حول العالم، وفرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية المقصد المصري في الأسواق العالمية.

وأوضحت الغرفة أنه من خلال المشاركة سيتم عقد لقاءات مهنية مكثفة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات الدوليين، لبحث سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتوسيع البرامج السياحية خلال الموسم المقبل.

كما سيتم خلال اللقاءات التأكيد على ما تتمتع به المقاصد السياحية المصرية من أمن وأمان واستقرار رغم الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مع توضيح الصورة الحقيقية للمقصد المصري أمام الشركاء الدوليين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوفد الرسمي لوزارة السياحة والآثار، والذي يترأسه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بما يعكس تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص في الترويج لمصر على الساحة الدولية.


جناح ودعم مباشر للشركات

وأكدت الغرفة أنها تحرص على دعم مشاركة شركات السياحة المصرية في المعارض والمناسبات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها بورصة برلين السياحية التي تُعد الأهم عالميًا، وذلك من خلال توفير جناحها للشركات التي لا تمتلك أجنحة خاصة بها داخل المعرض.

وأشارت إلى أن جناح الغرفة يُخصص لعقد لقاءات عمل بين الشركات المصرية ونظرائها من الشركات الأجنبية فقط، لضمان تحقيق الهدف التسويقي الدولي من المشاركة، وفتح أسواق جديدة، وزيادة فرص التعاقدات المهنية.

كما شددت الغرفة على استمرار دعمها الكامل للشركات في ملف السياحة المستجلبة، وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال لجنة السياحة الخارجية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية وزيادة حصتها من الحركة السياحية الوافدة، كما قامت الغرفة بدعم جهود الشركات في الحصول على التأشيرات وتذليل كافة العقبات أمام مشاركة الشركات بكافة المعارض الدولية في مقدمتها بورصة برلين.
 

60 عامًا من الريادة العالمية

ويحتفل معرض ITB Berlin هذا العام بمرور 60 عامًا على تأسيسه منذ انطلاقه عام 1966، ليصبح اليوم المنصة الأبرز عالميًا لصناعة السفر والسياحة، ونقطة الالتقاء الرئيسية لكبرى المؤسسات السياحية والهيئات الرسمية حول العالم.

غرفة شركات السياحة شركات السياحة بورصة لندن الدولية للسياحة لندن السياحة

