زيادة 5 دولارات | شركات السياحة: بدء تطبيق السعر الجديد للتأشيرة الاضطرارية غدا

عممت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، منشورا حمل رقم 37 لسنة 2026، على أعضائها نص على قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول الأضطرارية بالمنافذ المصرية "الفيزا"، لتكون 30 دولارا أمريكيا بدلا من 25 دولارا بدء من تاريخ الأحد 1 مارس 2026.

سعر تأشيرة الدخول الأضطرارية بالمنافذ المصرية



ووافق مجلس الوزراء سابقاً على طلب وزارة السياحة والآثار، مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجاناً للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان، خلال موسمي صيف 2026 و2027 (من مايو حتى نهاية أكتوبر) بذات الضوابط المعمول بها حالياً، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال هذا الإجراء في مؤشرات التدفق السياحي من عدد من الأسواق التي يهتم سائحوها بتفضيل مُنتج السياحة الثقافية لاسيما في هاتين المحافظتين.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار مد العمل بالتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً لمدة عام إضافي آخر ينتهي في أبريل 2027، وبذات الضوابط المعمول بها حالياً من تطبيقها على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من نمو، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز موقف التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول للبلاد بغرض السياحة.