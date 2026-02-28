قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
المالية تعلن طرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا

محمد يحيي

ثبت البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أذون خزانة للأسبوع الثاني على التوالي وبنفس قيمتها المطروحة في الأسبوع الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف بيع استحقاقي خزانة في مزاد سيتم تنظيمه في ظهر غدا الأحد الموافق 1-3-2026.

قال التقرير إنه من المقرر بيع أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه بما يعادل 1.46 مليار دولار.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تسعى تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

وأوضح التقرير، أنه سيتم تقسيم المزاد لطرحين اثنين، أولهما “أذون خزانة بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه” موزعة بين أجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، و أجل 273 يوما بقيمة 45مليار جنيه.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه، بتراجع مقداره 15 مليارا عن الأسبوع الماضي.

ومع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 132 مليار جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

