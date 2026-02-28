المالية تعلن طرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا

ثبت البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أذون خزانة للأسبوع الثاني على التوالي وبنفس قيمتها المطروحة في الأسبوع الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف بيع استحقاقي خزانة في مزاد سيتم تنظيمه في ظهر غدا الأحد الموافق 1-3-2026.

قال التقرير إنه من المقرر بيع أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه بما يعادل 1.46 مليار دولار.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تسعى تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

وأوضح التقرير، أنه سيتم تقسيم المزاد لطرحين اثنين، أولهما “أذون خزانة بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه” موزعة بين أجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، و أجل 273 يوما بقيمة 45مليار جنيه.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 198 مليار جنيه، بتراجع مقداره 15 مليارا عن الأسبوع الماضي.

ومع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 132 مليار جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.