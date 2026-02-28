محافظ البنك المركزي يبحث مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مستجدات الأوضاع ومعدلات التضخم

التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، و التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي على مختلف الأصعدة.



وقد بحث الجانبان الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.



كما تم التطرق إلى أطر تحفيز مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الشمول المالي.