أخبار العالم

عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها

عباس عراقجي
عباس عراقجي
هاجر رزق

اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اتصالات هاتفية اجراها مع عدد من مسؤولي دول المنطقة ان الحرب المفروضة الامريكية والصهيونية تستهدف المنطقة برمتها وان على جميع شعوب ودول المنطقة ان تضطلع بمسؤوليتها ازاء المخطط الصهيوني المشؤوم.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان عراقجي قال في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في السعودية والامارات وقطر والكويت والبحرين والعراق ان العدوان العسكري على ايران يعتبر انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة وهو جريمة واضحة ضد السلام والامن الدوليين ، واكد عراقجي ان ايران، ووفقا لحقها الاصيل في الدفاع المشروع، ستستخدم كافة قدراتها الدفاعية والعسكرية للذود عن كيان ايران. 

 واشار عراقجي على عزم ايران على استمرار سياسة حسن الجوار والصداقة مع كافة دول المنطقة ، كما نوه الى المبدأ القانوني الدولي القائل بمنع اي مشاركة في عمل عدائي ضد دولة اخرى ، مذكرا بمسؤولية كافة دول المنطقة لمنع امريكا والكيان الصهيوني لاستغلال امكانيات واجواء هذه الدول في شن العدوان على ايران ، واكد عراقجي ان القوات المسلحة الايرانية ستعتبر اي مكان تنطلق منه العمليات العدوانية الامريكية والصهيونية لمواجهة العمليات الدفاعية الايرانية ، اهدافا مشروعة.

عباس عراقجي الحرب المنطقة المخطط الصهيوني العدوان العسكري على ايران الامم المتحدة

