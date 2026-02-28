محمد طارق السعيد: ندعم أبناء نادي الترسانة وعزاء مصطفى رياض واجب

أكد المهندس محمد طارق السعيد عضو مجلس إدارة نادي الترسانة والمشرف العام علي الكرة أن قرار المجلس بتجديد الثقه في الجهاز الفني بقيادة مؤمن عبد الغفار جاء من أجل دعم أبناء النادي ودعم الإستقرار الفني وضمان مركز متقدم في جدول الترتيب.

وأكد خلال تصريح هاتفي خلال برنامج ( مدرج المحترفين ) مع الإعلامي مصطفي الراسخ عبر إذاعة أون سبورت أن الفترة المقبلة تحتاج تكاتف الجميع والعمل علي تحسين وضع الفريق الذي يمتلك تاريخ كبير.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة أقام سرادق عزاء أمس الجمعة داخل النادي لتلقي واجب العزاء في وفاة الراحل مصطفي رياض أسطورة كرة القدم المصرية ونادي الترسانة حضره محمود الخطيب وفاروق جعفر وعدد من نجوم كرة القدم المصرية.