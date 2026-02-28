ذهبية وفضية لمصر في بطولة كأس بافيل للخماسي الحديث ببيلاروسيا

حصد منتخب مصر للخماسي الحديث ميدالتين في بطولة كأس بافيل ببيلاروسيا ، التي تقام بمشاركة 68 لاعبًا.

وتوج محمد الأشقر بالميدالية الذهبية بعدما حقق 1616 نقطة، فيما حصد عمر عامر الميدالية الفضية محققًا 1599 نقطة.

أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب البيلاروسي مايورك ماكسيم، بينما حل الروسي جريجوري دوكشاييف في المركز الرابع، وأنهى محمد حسن المنافسات في المركز الخامس.

وشارك في البطولة 7 لاعبين و 3 لاعبات مصريين، وهم: مهند طارق، ومحمد الأشقر، وعمر عامر، ومحمد حاتم، سيف وائل، وأحمد اسامه عبدالحميد، وعلي إيهاب ،واللاعبات : هايدي مرسي ، وسلمي عبد المقصود ، وجنا عطيه.

وضمت البعثة المصرية في بطولة بيلاروسيا كل من عمرو شمس عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث "رئيسا للبعثة"، وياسر حفني "مديرًا فنيًا"، والثنائي محمد فؤاد، ومحمد غيث "مديرين فنيين للسلاح"، وكريم تيمور "مدير فني للموانع."