قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا: مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال غريبة وصعبة لكنها تحدٍ نستحقه

جوارديولا
جوارديولا
إسراء أشرف

اعتبر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مواجهة ريال مدريد مجددًا في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا تبدو أمرًا غريبًا وغير معتاد، بعد أن أسفرت القرعة الأخيرة عن صدام جديد بين الفريقين بنظام الذهاب والإياب، لتصبح هذه المباراة اللقاء الثالث عشر بين الناديين منذ تولي جوارديولا قيادة سيتي في ملعب الاتحاد عام 2016.

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية، إن اللقاء الحالي يحمل طابعًا مختلفًا مقارنة بالمواجهات السابقة، خاصة بعد مرور أقل من شهرين على آخر مواجهة جمعت الفريقين ضمن دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة.

وأضاف: "الأمر غريب قليلًا، ليس من المعتاد أن تكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات، مثل لقاء ريال مدريد وبنفيكا، هي نفسها المواجهة الأولى في القرعة التالية".

وأضاف مدرب السيتيزنز بتفاؤل ومرونة: "قد يوافق البعض أو يختلفون معي، لكن هذا هو واقع البطولة الحالي. في الدوري الإنجليزي والكؤوس، كم مرة لعبنا ضد نيوكاسل هذا الموسم؟ إذا أردت الفوز في هذه المسابقات، فعليك مواجهة الجميع، حتى لو كان النهائي ضد نفس الفريق".

وتابع جوارديولا: "عندما بدأت مسيرتي، كان هناك ثمانية أو تسعة أو عشرة فرق فقط في دوري أبطال أوروبا. الآن الوضع مختلف، ويجب التكيف مع واقع البطولة. مواجهة ريال مدريد تبقى دائمًا تحديًا كبيرًا، وهذا ما يجعل كل مباراة قيمة".

وحول مسار المنافسة المحتمل، قال المدرب الإسباني إن مانشستر سيتي في حال التأهل سيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا، مع احتمالية مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.

وختم جوارديولا حديثه مؤكدًا صعوبة البطولة: "لا يوجد طريق سهل في دوري أبطال أوروبا. كل الفرق، سواء نيوكاسل أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد، لها أسلوبها الخاص. إذا أردت التأهل، عليك الفوز على أفضل الفرق وإلا فلن تستحق التواجد هنا. مواجهة ريال مدريد صعبة بلا شك، والجميع يدرك ذلك، لكن التحدي يجعل البطولة مثيرة وممتعة".

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

رضا البحراوي

رضا البحراوي يتراجع عن الاعتزال بعد ضغط الجمهور وفرقته الموسيقية

ترشيحاتنا

حزب الحرية المصري

الحرية المصري: استدعاء روح العاشر من رمضان ضرورة وطنية لمواجهة التحديات الراهنة

السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

السعيد غنيم : ضرب إيران يهدد استقرار أسواق الطاقة ويضغط على الاقتصاد الإقليمي

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية

رضا فرحات: الهجوم العسكري على إيران تطور بالغ الخطورة ينذر بتداعيات واسعة

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد