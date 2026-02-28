جوارديولا: مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال غريبة وصعبة لكنها تحدٍ نستحقه

اعتبر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مواجهة ريال مدريد مجددًا في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا تبدو أمرًا غريبًا وغير معتاد، بعد أن أسفرت القرعة الأخيرة عن صدام جديد بين الفريقين بنظام الذهاب والإياب، لتصبح هذه المباراة اللقاء الثالث عشر بين الناديين منذ تولي جوارديولا قيادة سيتي في ملعب الاتحاد عام 2016.

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية، إن اللقاء الحالي يحمل طابعًا مختلفًا مقارنة بالمواجهات السابقة، خاصة بعد مرور أقل من شهرين على آخر مواجهة جمعت الفريقين ضمن دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة.

وأضاف: "الأمر غريب قليلًا، ليس من المعتاد أن تكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات، مثل لقاء ريال مدريد وبنفيكا، هي نفسها المواجهة الأولى في القرعة التالية".

وأضاف مدرب السيتيزنز بتفاؤل ومرونة: "قد يوافق البعض أو يختلفون معي، لكن هذا هو واقع البطولة الحالي. في الدوري الإنجليزي والكؤوس، كم مرة لعبنا ضد نيوكاسل هذا الموسم؟ إذا أردت الفوز في هذه المسابقات، فعليك مواجهة الجميع، حتى لو كان النهائي ضد نفس الفريق".

وتابع جوارديولا: "عندما بدأت مسيرتي، كان هناك ثمانية أو تسعة أو عشرة فرق فقط في دوري أبطال أوروبا. الآن الوضع مختلف، ويجب التكيف مع واقع البطولة. مواجهة ريال مدريد تبقى دائمًا تحديًا كبيرًا، وهذا ما يجعل كل مباراة قيمة".

وحول مسار المنافسة المحتمل، قال المدرب الإسباني إن مانشستر سيتي في حال التأهل سيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا، مع احتمالية مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.

وختم جوارديولا حديثه مؤكدًا صعوبة البطولة: "لا يوجد طريق سهل في دوري أبطال أوروبا. كل الفرق، سواء نيوكاسل أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد، لها أسلوبها الخاص. إذا أردت التأهل، عليك الفوز على أفضل الفرق وإلا فلن تستحق التواجد هنا. مواجهة ريال مدريد صعبة بلا شك، والجميع يدرك ذلك، لكن التحدي يجعل البطولة مثيرة وممتعة".