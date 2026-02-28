تقدم 20 ألف وجبة يوميًا.. تعرف على مكان أكبر مائدة رمضانية بالجيزة ينظمها التحالف الوطني

تنظم مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكبر مائدة رمضانية بمحافظة الجيزة في شارع البحر الأعظم، حيث تقدم يوميًا نحو 20 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر الأولى بالرعاية وعابري السبيل، في مشهد يعكس روح التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.

أكبر مائدة رمضانية بمحافظة الجيزة

تقام في محافظة الجيزة واحدة من أكبر الموائد الرمضانية على مستوى الجمهورية، بتنظيم مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تخضع لإشراف مباشر من النائب محمد أبو العينين، الذي يولي العمل الخيري اهتماما خاصا.

وتشهد المائدة تنظيمًا دقيقًا، يبدأ من إعداد وتجهيز الوجبات داخل مطابخ مجهزة وفق أعلى معايير الجودة، مرورًا بعمليات التعبئة والتغليف، وصولًا إلى التوزيع، بمشاركة فرق من المتطوعين الذين يعملون على مدار اليوم لضمان انتظام الخدمة وسرعة الأداء واستقبال أكبر عدد من المستفيدين يوميًا.

توصيل وجبات ساخنة إلى المنازل

كما تحرص المؤسسة على توصيل وجبات ساخنة إلى المنازل للحالات غير القادرة على الحضور، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان حصولهم على وجبات الإفطار في أوقات مناسبة وبشكل كريم.

وفي إطار التوسع في خدمة الصائمين، دفعت المؤسسة بسيارة متنقلة لإفطار عابري السبيل، تجوب مختلف الشوارع، لا سيما محطات المترو والقطارات والطرق السريعة، قبيل أذان المغرب، لتقديم وجبات جاهزة للصائمين الذين يتعذر عليهم الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار.

يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، بما يضمن وصول الدعم الغذائي إلى الأسر الأولى بالرعاية وعابري السبيل في مختلف المناطق.

توزيع 350 ألف شنطة غذائية

كانت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد وزعت أكثر من 350 ألف شنطة رمضانية بها ما يزيد على 11 سلعة غذائية أساسية تلبي احتياجات الأسرة المصرية طوال الشهر الكريم، وذلك في بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المؤسسة أن أعمال التجهيز انطلقت قبل شهر رمضان بأكثر من شهر، بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس المجلس، حيث يتم اختيار أجود السلع الغذائية وتجهيزها وتعبئتها.