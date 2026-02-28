قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة
عاجل.. رويترز: سماع دوي إنفجارات جديدة في سماء أبو ظبي
تقدم 20 ألف وجبة يوميًا.. تعرف على مكان أكبر مائدة رمضانية بالجيزة ينظمها التحالف الوطني
الديوان القطري: اتصال بين الأمير تميم والرئيس الفرنسي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة جنوب إيران إلى 51 قـ.تيلا
بالأسماء.. ضحايا حادث تصادم سيارتين في مطروح
إيران تعلن تدمير نظام صاروخي أمريكي في قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تقدم 20 ألف وجبة يوميًا.. تعرف على مكان أكبر مائدة رمضانية بالجيزة ينظمها التحالف الوطني

أكبر مائدة رمضانية بالجيزة
أكبر مائدة رمضانية بالجيزة
خالد يوسف

تنظم مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكبر مائدة رمضانية بمحافظة الجيزة في شارع البحر الأعظم، حيث تقدم يوميًا نحو 20 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر الأولى بالرعاية وعابري السبيل، في مشهد يعكس روح التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.

أكبر مائدة رمضانية بمحافظة الجيزة

تقام في محافظة الجيزة واحدة من أكبر الموائد الرمضانية على مستوى الجمهورية، بتنظيم مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تخضع لإشراف مباشر من النائب محمد أبو العينين، الذي يولي العمل الخيري اهتماما خاصا.

وتشهد المائدة تنظيمًا دقيقًا، يبدأ من إعداد وتجهيز الوجبات داخل مطابخ مجهزة وفق أعلى معايير الجودة، مرورًا بعمليات التعبئة والتغليف، وصولًا إلى التوزيع، بمشاركة فرق من المتطوعين الذين يعملون على مدار اليوم لضمان انتظام الخدمة وسرعة الأداء واستقبال أكبر عدد من المستفيدين يوميًا.

توصيل وجبات ساخنة إلى المنازل

كما تحرص المؤسسة على توصيل وجبات ساخنة إلى المنازل للحالات غير القادرة على الحضور، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان حصولهم على وجبات الإفطار في أوقات مناسبة وبشكل كريم.

وفي إطار التوسع في خدمة الصائمين، دفعت المؤسسة بسيارة متنقلة لإفطار عابري السبيل، تجوب مختلف الشوارع، لا سيما محطات المترو والقطارات والطرق السريعة، قبيل أذان المغرب، لتقديم وجبات جاهزة للصائمين الذين يتعذر عليهم الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار.

يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، بما يضمن وصول الدعم الغذائي إلى الأسر الأولى بالرعاية وعابري السبيل في مختلف المناطق.

توزيع 350 ألف شنطة غذائية 

كانت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد وزعت أكثر من 350 ألف شنطة رمضانية بها ما يزيد على 11 سلعة غذائية أساسية تلبي احتياجات الأسرة المصرية طوال الشهر الكريم، وذلك في بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المؤسسة أن أعمال التجهيز انطلقت قبل شهر رمضان بأكثر من شهر، بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس المجلس، حيث يتم اختيار أجود السلع الغذائية وتجهيزها وتعبئتها.

20 ألف وجبة يوميًا أكبر مائدة رمضانية بالجيزة التحالف الوطني إفطار وسحور شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

رضا البحراوي

رضا البحراوي يتراجع عن الاعتزال بعد ضغط الجمهور وفرقته الموسيقية

ترشيحاتنا

سلسلة Galaxy S26

لا تفوت الفرصة.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

آودي

سيارة آودي الكهربائية الصينية تحقق فشلًا ذريعًا بعد إطلاقها

Galaxy S26 Ultra

ترقيات ومميزات سامسونج Galaxy S26 Ultra.. هل يستحق الشراء؟

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد