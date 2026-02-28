حريق في مركب سياحي بالغردقة وانتقال سيارتي دفاع مدني للموقع| صور

اندلع حريق، اليوم، بمركب سياحي كان يرسو بالقرب من شاطئ فندق المشربية بالممشى السياحي، بالغردقة ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية.



تلقت الجهات المختصة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت إلى موقع الحادث 2 سيارة دفاع مدني، حيث جارٍ التعامل مع النيران والعمل على السيطرة عليها ومنع امتدادها.



وحتى ساعة ورود البلاغ، لم يتأكد ما إذا كان هناك ركاب على متن المركب وقت اندلاع الحريق، كما لم ترد أي أنباء عن وجود مصابين في موقع الحادث.



وتواصل الأجهزة المعنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيان أسباب وملابسات الواقعة.