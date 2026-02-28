قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة
تحقيقات وملفات

من خسارة الفتح إلى صدارة مؤقتة.. كيف صنع يايسله فريقا لا يهزم دفاعيا فى رحلة الصعود الذهبي للأهلي ؟

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يتحول مسار الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين بهذا الشكل الدراماتيكي خلال أشهر قليلة فالفريق الذي تلقى خسارة مؤلمة أمام الفتح 2-1 في ديسمبر الماضي بدأ حينها وكأنه يدخل نفقا من الشكوك لكنه في الواقع كان يستعد لانطلاقة مختلفة أعادت رسم ملامح المنافسة على اللقب.

منذ تلك المباراة تغيرت ملامح الأهلي فنيا وذهنيا وانطلقت سلسلة نتائج إيجابية دفعت به إلى صدارة الترتيب مؤقتا وأدخلته بقوة في سباق القمة مع الهلال والنصر والقادسية.

أرقام تؤكد التحول

بعد مرور 24 جولة حقق الأهلي 18 انتصارا مقابل خمسة تعادلات وخسارة وحيدة وهي أرقام تعكس ثباتا تنافسيا عاليا واللافت أن التعادل الوحيد بعد " الصحوة " جاء أمام الهلال وفي مواجهة متوازنة انتهت دون أهداف ما يعكس قدرة الفريق على مجاراة أقوى المنافسين.

ورغم أن الرصيد التهديفي البالغ 46 هدفا لا يجعله الأقوى هجوميا مقارنة ببعض منافسيه فإن الفريق عوض ذلك بانضباط تكتيكي واضح وقدرة على حسم المباريات بفارق هدف وهي سمة غالبا ما تميز الفرق البطلة في الأمتار الأخيرة.

الدفاع  كلمة السر في مشروع يايسله

إذا كان الهجوم يحقق الانتصارات فإن الدفاع هو من يحصد البطولات وهذه القاعدة تبدو منطبقة تماما على الأهلي هذا الموسم فالخط الخلفي بقيادة روجر إيبانيز وميريح ديميرال وريان حامد تحول إلى جدار صلب يصعب اختراقه ليصبح الأهلي من بين أفضل الفرق دفاعيا في المسابقة.

عودة ديميرال من الإصابة مثلت دفعة معنوية وفنية كبيرة إذ أضافت خبرة وثباتا في اللحظات الحاسمة بينما منح الانسجام بين عناصر الخط الخلفي الفريق قدرة على إدارة المباريات بذكاء خصوصا عند التقدم في النتيجة.

مشروع مدرب 

المدرب الألماني ماتياس يايسله لا يتحدث كثيرا عن اللقب بل يركز على كل مباراة على حدة كما يكرر في مؤتمراته الصحفية ففلسفته تعتمد على التفاصيل الصغيرة وهو ما ظهر في الفوز الأخير على الرياض بهدف دون رد حيث حسمت المباراة بانضباط تكتيكي وحفاظ صارم على نظافة الشباك.

يايسله أدار ضغط الجدول بذكاء عبر سياسة التدوير وإراحة بعض العناصر مثل رياض محرز دون أن يفقد الفريق توازنه وهذا التوازن بين الحفاظ على الجاهزية البدنية والاستقرار الفني يعكس رؤية طويلة المدى لا مجرد سعي مؤقت للصدارة.

شخصية بطل 

الأهم في مسيرة الأهلي هذا الموسم ليس فقط النتائج بل التحول الذهني فالفريق بات أكثر صبرا وأكثر قدرة على امتصاص الضغوط وأفضل في إدارة المباريات الصعبة ولم يعد يعتمد على الفرديات بقدر ما يستند إلى منظومة متكاملة تجمع بين النجوم العالميين والعناصر المحلية في قالب جماعي واضح المعالم.

ومع دخول الموسم مراحله الحاسمة تبدو المعادلة واضحة حيث إذا حافظ الأهلي على صلابته الدفاعية واستمر في حسم المواجهات المباشرة فإن اللقب لن يكون حلمًا بعيدًا بل نتيجة طبيعية لمشروع نضج في الوقت المناسب.

الأهلي الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الفتح الهلال النصر

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

