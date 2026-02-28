قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
توك شو

حق الاختيار في الزواج بين الشرع والعُرف.. جدل يتجدد حول حدود ولاية الأب

الزواج
الزواج
محمد البدوي

تتصاعد في المجتمع من حين لآخر نقاشات واسعة حول حدود ولاية الأب وحق الفتاة في اختيار شريك حياتها، خاصة مع تزايد حالات الخلاف الأسري المرتبطة بقرارات الزواج. 

العادات الاجتماعية المتوارثة 

وبين العادات الاجتماعية المتوارثة وأحكام الشريعة الإسلامية، تتباين المواقف حول ما إذا كان للولي سلطة مطلقة في تقرير مصير ابنته، أم أن دوره يقتصر على النصح والتوجيه فقط، وهذا الجدل يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة تتعلق باستقرار الأسرة، وارتفاع نسب الطلاق، وأثر الرضا النفسي في نجاح العلاقة الزوجية، في ظل متغيرات اجتماعية وثقافية متسارعة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية منحت الفتاة الحق الكامل في قبول أو رفض من يتقدم للزواج منها، مشددًا على أنه لا يجوز شرعًا إجبارها على الارتباط بشخص لا ترغب فيه، حتى وإن رأت الأسرة أنه مناسب أو كفء.

الرضا المتبادل بين الطرفين

وأوضح أن الزواج في جوهره عقد يقوم على الرضا المتبادل بين الطرفين، ولا يُعتد فيه بالموافقة الشكلية أو الصمت الناتج عن الضغوط الأسرية، لافتًا إلى أن القبول النفسي عنصر أساسي في بناء علاقة مستقرة قائمة على المودة والرحمة.

الإرشاد وتقديم المشورة 

وبيّن أن دور الولي يتمثل في الإرشاد وتقديم المشورة وبيان ما يراه من مصلحة، دون أن يمتد ذلك إلى فرض قرار بعينه، لأن الحياة الزوجية مسؤولية مشتركة يتحملها الزوجان، ولا يمكن أن تُبنى على الإكراه أو المجاملة.

توافق نفسي وفكري وعاطفي

وأشار إلى أن الخطوبة مرحلة تمهيدية أقرها الإسلام للتأكد من وجود توافق نفسي وفكري وعاطفي، مؤكدًا أنه إذا غاب الانسجام فلا مانع من إنهاء الخطبة في أي وقت قبل عقد القران، لأن الاستمرار في علاقة غير متكافئة قد يؤدي إلى أزمات أكبر بعد الزواج.

كما تناول مسألة تعسف بعض أولياء الأمور في منع بناتهم من الزواج رغم توافر الكفاءة وموافقة الفتاة، موضحًا أن الفقه الإسلامي أجاز في حالات الضرر انتقال الولاية أو اللجوء إلى القضاء، كما يتيح القانون المصري للفتاة حق التقاضي حال ثبوت تعنت الولي.

واختتم بالتأكيد على أن رضا الفتاة ليس إجراءً شكليًا، بل ركن أساسي في صحة الزواج، وأن أي تجاوز لهذا الحق يُعد مخالفة لمقاصد الشريعة وروحها.

القبول النفسي الضغوط الأسرية الإرشاد وتقديم المشورة الخطوبة فترة الخطوبة

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

