أحمد صيام يستعد للزواج من انتصار ويعيش لحظات قلق عليها في الحلقة 10 من «فخر الدلتا»

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «فخر الدلتا» تطورات لافتة في مسار الأحداث، حيث بدأ الشيف «سيد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صيام في استعادة توازنه والعودة تدريجيًا إلى حياته الطبيعية، بالتزامن مع استعداده لاتخاذ خطوة جديدة في حياته العاطفية بالزواج من «انتصار».



وخلال أحداث الحلقة، سيطر القلق على «سيد» بعد تعرض «انتصار» لوعكة صحية مفاجئة، ما كشف عن جانب إنساني وعاطفي مختلف في شخصيته، وأظهر مدى تعلقه بها وخوفه عليها، في مشاهد لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



مسلسل «فخر الدلتا» يُعرض يوميًا على قناتي DMC والحياة، وينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد رمزي كل من تارا عبود، حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد.



وتدور أحداث العمل حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، ليجد نفسه في مواجهة تحديات الحياة في العاصمة، وسط مواقف اجتماعية وإنسانية يغلب عليها الطابع الكوميدي.



وكانت الحلقة التاسعة قد حققت تفاعلًا ملحوظًا مع تصاعد الأحداث وبدء ملامح التحول في شخصية البطل، ما يمهد لمزيد من المفاجآت والتطورات خلال الحلقات المقبلة، خاصة بعد التطورات العاطفية التي حملتها الحلقة العاشرة.