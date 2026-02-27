قصة صبر وشكر على ضفاف النيل.. مؤسسة أبو العينين تدعم عم حسين سائق المعدية

كشف عم حسين، سائق المعدية في النيل، تفاصيل حياته اللي قضّاها في نقل الركاب بين ضفتي النهر، وقال: "الشغل ده بيعلمك الصبر، والحمد لله على كل لحظة."



وأضاف خلال حواره مع هاني النحاس في برنامج «ساعة فطار» على قناة صدى البلد، أنه قضى 12 سنة على المعدية، ويبدأ يومه من 3 الصبح لحد 12 الضهر، ويتنقل يوميًا مع المئات من الركاب رغم الصعوبات.

المعدية حياة سكان الجزيرة

أوضح عم حسين أن المعدية هي البوابة الوحيدة لسكان الجزيرة عشان يجيبوا احتياجاتهم اليومية، وقال: "رغم التعب، بحس بالرضا والسعادة إني بكسب رزقي بالحلال، وكل يوم بحمد ربنا على قوتي وأمان عيلتي."

رمضان والعمل والصبر

وعن شهر رمضان قال: "بفطر على حسب الشغل، ساعات في المعدية وساعات في البيت، والصبر هو اللي بيخليني أستمر.

وتابع: لما أشوف الركاب مبسوطين، بحس بسعادة كبيرة وبيزيد إيماني بالشغل."

دعم من مؤسسة أبو العينين الخيرية

قدمت مؤسسة أبو العينين الخيرية دعمًا لعم حسين بعد مشاركته في البرنامج.