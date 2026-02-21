قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيجري على رزقه.. قصة كفاح مؤثرة لصياد: النيل بالنسبة لي شغل وأكل وشرب

قصة كفاح صياد
قصة كفاح صياد
هاني حسين

رصد برنامج «ساعة الفطار» جانبًا إنسانيًا مؤثرًا من حياة أحد الصيادين على ضفاف النيل، في حلقة خاصة سلطت الضوء على كفاحه اليومي، وكيف رسمت مؤسسة أبو العينين البسمة على وجوه الصائمين في أجواء رمضانية مميزة.

وخلال لقائه مع أحد الصيادين في برنامج «ساعة الفطار» المذاع على قناة صدى البلد، قدّم الإعلامي هاني النجاس حوارًا إنسانيًا كشف تفاصيل حياة رجل ورث مهنة الصيد أبًا عن جد، قائلاً: «أنا صياد قبني عن جد.. والدي صياد وجدي صياد وأنا طلعت صياد وأولادي برضو طالعين صيادين».

وأوضح الصياد أن يومه يبدأ دون موعد ثابت، فقد ينزل إلى النيل في السادسة أو الثامنة صباحًا، ويواصل العمل حتى ما قبل الإفطار، مؤكدًا أن مهنة الصيد «شغلة حرة»، لكنها تحتاج إلى صبر شديد، خاصة في فصل الشتاء، حيث قال: «مهنة الصيد أساسًا هي مهنة الصبر.. وفي الشتاء هدومك بتبقى غرقانة مية والدنيا ساقعة جدًا».

وتحدث عن علاقته بالنيل قائلًا: «النيل بالنسبة لي كل حاجة.. شغل وأكل وشرب.. حياتي كلها النيل»، وأن رزقه اليومي قد لا يتجاوز أحيانًا كيلو أو اثنين من السمك، مضيفًا: «ما بيكفوش بس هتعمل إيه.. بنقول الحمد لله».

وعن أصعب أيامه، قال إنه شعر بالحزن حين نزل يومًا إلى النيل ولم يتمكن من اصطياد أي شيء، رغم احتياجه للمال لإطعام أولاده، موضحًا: «زعلت إن أنا ما جبتش حاجة»، بينما عبّر عن فرحته في أحد الأيام التي رزقه الله فيها ببيع سمك بقيمة 2000 جنيه، مؤكدًا: «ده رزق بتاع ربنا».

وأشار إلى أن أفضل ما يردده قبل النزول للصيد هو: « توكلنا على الله.. يا رب ارزقنا»، موضحًا أن الرضا هو عنوان حياته، وأنه يعلم أبناءه قيمة الصبر والعمل، قائلاً: «بحب أقول للناس اصبروا.. ومهنة الصيد بتعلم الصبر».

وفي لفتة إنسانية، حرص البرنامج بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين على تقديم دعم للصياد، إلى جانب تنظيم فقرة أسئلة دينية بسيطة، حيث تم طرح سؤال: «من هو خاتم الأنبياء؟» وجاءت الإجابة: «سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام»، كما تم سؤال آخر: «صلاة المغرب كم ركعة؟» وكانت الإجابة: «3 ركعات».

ساعة الفطار هاني النحاس صدى البلد حياة كريمة مؤسسة أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

تأجيل التعديل الوزاري في فرنسا

تأجيل التعديل الوزاري في فرنسا

دونالد ترامب

نيويورك تايمز: مهاجمة إيران قد تجر أمريكا لحرب طويلة أصعب من اختطاف مادورو

أرشيفية

زيلينسكي: الاجتماعات المقبلة في جنيف مع موسكو وواشنطن يجب أن تكون ذات مضمون

بالصور

تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل

إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد