صراخ ورعب من الغوريلا.. غادة عبد الرازق تقع في فخ رامز ليفل الوحش: سناني اتكسرت

وقعت الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

ياما ضربت فنانين

وسخر رامز جلال من غادة عبد الرازق، :" إحنا معانا فنانة كانت قوية وبتعمل اللي على مزاجها ياما ضربت مخرجين والكل كان خايف منها والمشاكل حوطيتها بسبب فشل جوازتها".

وقال رامز جلال عن غادة عبد الرازق:" دلوقتي عايشة على البسكوت وخست وبقت مفيش.. وأنا جايبك ترجعي نجمة شباك ودي أخر فرصة ليكي.

محمد سامي كسر كبريائها



وقال رامز جلال عن غادة عبد الرازق: "دي عاملة ريجيم الهوا دي مبقتش غادة عبد الرازق دي بقت عبد الرازق".

وأضاف رامز جلال:"منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق".

ووجه رامز جلال سؤالا لغادة عبد الرازق، قائلا: "رامز جلال عن غادة عبد الرازق:"اتجوزتي كام مرة لحد دلوقتي؟.. طب تتجوزيني؟"، وردت غادة عبد الرازق،:" لا".

سناني اتكسرت

ودخلت غادة عبد الرازق في صدمة بسبب تنفيذ مقلب رامز جلال قائلة: سناني اتكسرت ومش مصدقة اللي بيحصل ده".

علقة موت لرامز جلال

وقامت غادة عبد الرازق بتوجيه “علقة موت “ لرامز جلال فور علمها بتعرضها لمقلب “ رامز ليفل الوحش ”، قائلة:” أنت مجنون”



وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.



ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .